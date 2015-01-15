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FALTA DE PAGAMENTO

Gestão Hartung afirma: Governo Casagrande deixou rombo de R$ 120 milhões em dívidas com fornecedores e prestadores na Saúde

Renato Casagrande (PSB) rebateu colaboradores de Paulo Hartung (PMDB) e afirma: os contratos da Saúde estão em dia

Publicado em 14 de Janeiro de 2015 às 23:32

Publicado em 

14 jan 2015 às 23:32
O secretário de Estado da Casa Civil, Paulo Roberto, alega que o governo passado, na gestão de Renato Casagrande (PSB) teria contratado serviços sem ter assegurado os recursos para pagá-los, e por isso, teria deixado uma dívida de R$ 120 milhões com fornecedores e prestadores de serviços, só na área da Saúde.Segundo Paulo, o montante corresponde a despesas que foram executadas sem que houvesse recursos empenhados.
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“O número que o governador já tem até a hora do almoço é de algo em torno de R$ 120 milhões que o governo executou de serviços, obras, compras de materiais sem lastro de empenho. E não é fruto de nenhum tipo de disputa política, é a realidade nua e crua daquilo que o governo assumiu e do que foi deixado pelo governo anterior”, disse à Rádio CBN Vitória.
Ele lembrou que a a Secretaria de Estado de Controle e Transparência publicou, na última segunda-feira (12), uma portaria que estabelece que as secretarias e outros órgãos identifiquem as despesas realizadas pela gestão passada sem recursos empenhados para quitá-las. Os relatórios com as informações deverão ser comunicados até o dia 23 deste mês.
Após esse levantamento, o secretário da pasta, Marcelo Zenkner, poderá abrir sindicâncias para apurar a responsabilidade das despesas sem empenho ou com saldo insuficiente e responsabilizá-las. E se comprovada a realização dos serviços, o atual governo terá de honrar essas dívidas.
O ex-governador Renato Casagrande rebateu as informações do secretário Paulo Roberto. O socialista declarou que os contratos da Saúde estão em dia. O que não foi pago, de acordo com Casagrande, foram serviços feitos em dezembro, que têm de ser auditados para serem pagos em janeiro.

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