O secretário de Estado da Casa Civil, Paulo Roberto, alega que o governo passado, na gestão de Renato Casagrande (PSB) teria contratado serviços sem ter assegurado os recursos para pagá-los, e por isso, teria deixado uma dívida de R$ 120 milhões com fornecedores e prestadores de serviços, só na área da Saúde.Segundo Paulo, o montante corresponde a despesas que foram executadas sem que houvesse recursos empenhados.

Your browser does not support the audio element. - Gestão Hartung afirma Governo Casagrande deixou rombo de R$ 120 milhões em dívidas com fornecedores e prestadores na Saúde - CBNGAZ - 2.02s - 15-01-15.mp3

“O número que o governador já tem até a hora do almoço é de algo em torno de R$ 120 milhões que o governo executou de serviços, obras, compras de materiais sem lastro de empenho. E não é fruto de nenhum tipo de disputa política, é a realidade nua e crua daquilo que o governo assumiu e do que foi deixado pelo governo anterior”, disse à Rádio CBN Vitória.

Ele lembrou que a a Secretaria de Estado de Controle e Transparência publicou, na última segunda-feira (12), uma portaria que estabelece que as secretarias e outros órgãos identifiquem as despesas realizadas pela gestão passada sem recursos empenhados para quitá-las. Os relatórios com as informações deverão ser comunicados até o dia 23 deste mês.

Após esse levantamento, o secretário da pasta, Marcelo Zenkner, poderá abrir sindicâncias para apurar a responsabilidade das despesas sem empenho ou com saldo insuficiente e responsabilizá-las. E se comprovada a realização dos serviços, o atual governo terá de honrar essas dívidas.