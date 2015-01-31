Gestão do governo anterior rebate acusação de execuções acima da capacidade orçamentária

“Obra que não tem empenho a Secretaria de Controle deve identificar e falar quais são. Agora, tem que identificar. Não pode só falar. O que eu estou observando é que estão falando, mas não vimos absolutamente nenhum tipo de medida ou documentação que fale qual é a obra. Eu não posso te responder porque a gente não sabe sobre o que eles estão falando”, afirmou.Ainda de acordo com o relatório da atual gestão, por conta das despesas sem previsão no orçamento a receita líquida disponível seria de – R$ 27 milhões. Para Duque, este número apresentado é um equívoco, pois a própria equipe da Fazenda publicou nesta sexta-feira no Diário Oficial dados mostrando que há em caixa quase R$ 2 bilhões, entre recursos vinculados e não vinculados. Subtraindo a parte vinculada, há R$ 705 milhões de recursos livres, de acordo com o ex-secretário.“Eles afirmaram, ao publicar o balancete, que existe esse recurso em caixa. Então não há dúvida alguma. Essa conta, que é surpresa para mim, de – 27, não é de relatório, é de planilha, 'apresentação de power point'. O relatório publicado no Diário Oficial pela gestão fala em um valor de R$ 1,940 bilhão”, declarou.Para Duque, essas afirmações são uma tentativa de diminuir a gestão de Casagrande, que segundo ele, deixou ainda projetos prontos, recursos captados e fez um recorde de investimentos, na ordem de R$ 1,750 bilhão. Duque ressaltou que o Estado está em uma posição privilegiada no país, pois tem 25% em caixa comparado à sua receita corrente líquida, enquanto estados importantes tem menos de 5%. Ele citou ainda que em 2014, enquanto o Brasil cresceu 0,1%, o Espírito Santo cresceu 3%.O relatório apresentado por Ana Paula aponta também que as reservas financeiras foram utilizadas para cobrir despesa correntes nos últimos três anos. Duque rebate destacando neste período houve a perda do Fundap e que as operações de crédito contratadas tem taxas baixíssimas, de 6,3% anos ano, que inclusive melhoraram o perfil da dívida. Para ele, e foi a medida necessária a ser tomada em um período de crise.“E nós decidimos que temos que manter o investimento no Estado, porque é importante para a população. Então se não tem o recurso próprio porque nós perdemos quase R$ 1,6 bilhões de recursos do Fundap, como nós vamos suprir esses recursos para garantir os investimentos? Fomos buscar financiamentos. E buscamos um financiamento que o Estado nunca conseguiu”, disse o Maurício Duque.O ex-secretário frisou ainda que foi na gestão de Casagrande que o Estado quitou os precatórios, passou a pagar o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), passou a ter uma política de ajuda aos municípios e em 2014 recebeu a classificação A na Secretaria do Tesouro Nacional.