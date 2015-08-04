Gerente da obra da Petrobras em vitória está preso

O engenheiro mecânico Celso Araripe D’Oliveira, que atuou como gerente de empreendimento da sede da Petrobras em Vitória, foi preso, nesta segunda-feira (4), pela Polícia Federal em seu apartamento no Flamengo, Rio de Janeiro. A prisão preventiva foi decretada pelo juiz federal Sérgio Moro.

O magistrado baseou-se em documentos que comprovam, segundo o Ministério Público Federal (MPF), que Araripe recebeu R$ 1,4 milhão em propina tanto na conta bancária pessoal quanto na de familiares. A investigação apontou que Araripe receberia, ao todo, R$ 3 milhões para providenciar aditivos ao consórcio liderado pela Odebrecht.

“Não tendo havido ainda a identificação completa de seu destino final, persiste o risco de que os ganhos sejam lavados ou dissipados”, frisou Moro.

Nesta segunda pela manhã, o gerente não atendeu aos telefonemas dos policiais federais e Moro chegou a autorizar o arrombamento do apartamento. Quarenta e quatro dias antes do decreto, o juiz havia negado a prisão de Araripe por entender, na ocasião, ausência de provas robustas.

“Nem mesmo a notoriedade da Lava Jato parece ter sido suficiente para frear o impulso criminoso. Essa constatação pode ser ilustrada pela existência de prova documental da realização de repasses de propina a Celso Araripe, direta ou indiretamente para os familiares deste, durante 2014”, destaca a decisão de Moro, assinada em 29 de julho.

A propina, segundo a investigação, foi paga a Araripe por meio da consultoria Sul Brasil/Freitas & Filho, do Rio Grande do Sul. O consórcio teria simulado a contratação da empresa apenas para repassar a propina. O dono da empresa, Eduardo Freitas Filho, é aposentado da Petrobras. Também réu, ele responde em liberdade.

De acordo com a denúncia, a Odebrecht prometeu ao ex-diretor da Petrobras Renato Duque e ao ex-gerente da estatal Pedro Barusco, entre 2006 e 2010, o correspondente a 1% do valor do contrato original da construção da sede na Reta da Penha, de R$ 4,8 milhões. Ao todo, pelo menos R$ 6,3 milhões foram pagos.

Gerente foi demitido

Funcionário da Petrobras há 28 anos, o engenheiro mecânico Celso Araripe D’Oliveira foi demitido da estatal por justa causa. A informação foi confirmada pela estatal. O ex-gerente foi transferido, nesta segunda, do Rio de Janeiro para Curitiba, onde permanecerá na carceragem da Polícia Federal.

Durante quase três décadas na empresa, atuou em importantes empreendimentos no Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Espírito Santo. Aqui, atuou na implementação de gasodutos para Cabiúnas. No mesmo ano, chegou para atuar no edifício sede da Petrobras.

Na obra da Reta da Penha, Araripe era o segundo na hierarquia. Reportava-se, apenas, ao diretor-geral, Maurício de Oliveira Guedes, sediado no Rio. No decreto de prisão, Sérgio Moro mencionou dois aditivos assinados por ele. Um de R$ 28,9 milhões, outro de R$ 41 milhões.

“Pagamento teria ocorrido pela intervenção favorável dele às empresas para a celebração de aditivos que aumentaram o custo das obras”, disse o juiz. Em 19 de junho, Araripe foi rebaixado do cargo por “quebra de confiança” e transferido para Itaboraí, no Rio. Os advogados negam que a função tenha sido oferecida por partidos políticos.

Defesa

Para o advogado de Celso Araripe, Antônio Carlos Fonseca, a prisão é uma tentativa de intimidar o ex-gerente da estatal. “Existe longo procedimento para que os aditivos sejam aprovados. A interferência do Celso não era relevante ou decisiva”, afirmou. Fonseca afirmou ainda que os valores apurados como propina foram espontaneamente apresentados pelo réu na declaração de Imposto de Renda.