Geraldo Alckmin destaca que PSDB não terá candidato ao governo no ES

Em visita ao Espírito Santo, o pré-candidato a presidente da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin afirmou que a tendência para o partido no Estado é fazer uma aliança e não lançar uma candidatura própria para o Palácio Anchieta. No entanto, ele deixou o caminho aberto para que o diretório estadual tucano faça a própria opção.

De acordo com Alckmin, o mais provável é que o PSDB capixaba tenha Ricardo Ferraço como candidato ao Senado e abra mão de disputar a eleição para governador. “Essa é uma decisão do PSDB estadual, mas acho que a tendência aqui é fazer uma aliança, com o Ricardo Ferraço como candidato a senador. Vamos fazer uma boa aliança. No entanto, isso só vai acontecer no mês de julho porque antes a lei não permite celebrar as coligações.”

Alckmin não comentou se pretende contar com o apoio do governador Paulo Hartung (PMDB) para conquistar votos no Estado. O pré-candidato concedeu entrevista à imprensa em uma feira de pedras ornamentais no Pavilhão de Carapina, na Serra. Cerca de 30 minutos após o tucano deixar o local, Hartung visitou a feira discretamente.

Sobre o fato de a Polícia Federal ter apontado um pedido de dinheiro feito pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso a Marcelo Odebrecht para financiar campanhas do PSDB em 2010, Alckmin disse que não há irregularidades já que naquela época não era proibida a doação de empresas para campanhas eleitorais.

O ex-governador de São Paulo também afirmou que é necessário realizar a Reforma da Previdência e criticou a forma como Michel Temer tentou conduzir o assunto, já na reta final do mandato. Para Alckmin, essa é uma discussão que deve ser feita no início de uma gestão.

O tucano também fez críticas à forma como os reajustes de combustíveis são feitos no Brasil. Para ele, os preços devem ser ajustados mensalmente e não podem estar sujeitos a variações diárias, como aconteceu com o diesel as vésperas da greve dos caminhoneiros.