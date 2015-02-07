Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CONTA CARA

Gastos de R$ 2,5 milhões com comissões no Detran

O valor foi destinado, em 2014, para 15 comissões que se reúnem 8 horas por mês

Publicado em 07 de Fevereiro de 2015 às 17:09

Publicado em 

07 fev 2015 às 17:09
O Detran do Espírito Santo gastou no ano passado R$ 2,5 milhões para bancar oito horas mensais de trabalho de cada membro das 15 comissões de defesa prévia criadas em 2014. A informação é do diretor do Detran, Fabiano Contarato. “Foi um ponto que muito me assustou. Esse é um número (de comissões) extremamente elevado”, disse Contarato. Essas comissões foram criadas para julgar recursos de motoristas que tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa ou cassada.
Detran gastou 2.5 milhões de reais com comissões de defesa prévia em 2014

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aulas de português e goleada contra o Panamá: o caminho de Ancelotti para tentar 'conquistar o Brasil'
Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados