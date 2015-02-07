Gastos de R$ 2,5 milhões com comissões no Detran

O Detran do Espírito Santo gastou no ano passado R$ 2,5 milhões para bancar oito horas mensais de trabalho de cada membro das 15 comissões de defesa prévia criadas em 2014. A informação é do diretor do Detran, Fabiano Contarato. “Foi um ponto que muito me assustou. Esse é um número (de comissões) extremamente elevado”, disse Contarato. Essas comissões foram criadas para julgar recursos de motoristas que tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa ou cassada.