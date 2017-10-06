O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) teve variação positiva de 0,54% na Grande Vitória e 0,16% em todo país, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A pesquisa, divulgada nesta sexta-feira (6), também apontou que a população da Região Metropolitana de Vitória teve um gasto maior no mês de setembro com transportes, se comparado com o mês de agosto.

Your browser does not support the audio element. Gastos com transporte aumenta inflação na Grande Vitória em Setembro

De acordo com a coordenadora de divulgação do IBGE, Renata Coutinho Nunes, a Grande Vitória teve a maior variação do IPCA, se comparada com as regiões pesquisadas, pelo segundo mês consecutivo. Em agosto o índice foi de 0,38%. “Como constatado, tanto em agosto quanto em setembro, na variação de preço entre as 13 regiões pesquisadas pelo IBGE, Vitória foi a que teve a maior variação. Se você comparar os preços dos produtos no mês de setembro com o que eles custavam em agosto, o aumento de preço foi maior na Grande Vitória do que nas outras regiões pesquisadas”, explicou.

Dentro do cálculo da inflação de setembro na Região Metropolitana de Vitória, o maior aumento foi notado no grupo de transportes. A variação de 1,97% foi causada pelo aumento de 37,51% das passagens aéreas, seguida pelo aumento do combustível, com destaque para a gasolina que teve reajuste de 2,39% no período.

Segundo Clóvis Cupertino, diretor de uma agência de viagens de Vitória, nos últimos 30 dias os preços das passagens aéreas dispararam. “Aumentaram muito. Por exemplo, o voo Vitória x São Paulo que com antecedência você consegue um preço médio, já com as taxas, de uns R$450, que é um preço justo, atualmente está saindo em torno de R$ 850 até R$1600”, contou.