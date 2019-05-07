Nesta terça-feira (07), a reportagem da CBN Vitória registrou um posto vendendo o litro da gasolina comum por R$ 4,68 na Capital. Crédito: José Carlos Schaeffer

Motoristas já percebem um significativo aumento no preço dos combustíveis na Grande Vitória, principalmente da gasolina, nos últimos dois meses. Segundo números disponíveis no site da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio da gasolina comum na Grande Vitória aumentou R$ 0,28. Entre 24/02 e 02/03, o litro da gasolina comum custava, em média, R$ 4,19. Já no período entre 28/04 e 04/05, o preço médio da gasolina comum era de R$ 4,47.

Em Vitória, o aumento pode ser ainda mais acentuado se considerado o preço cobrado em alguns postos. No dia 20 de fevereiro, o Procon da Capital realizou uma pesquisa em que apontava o litro de gasolina comum mais caro do município sendo vendido a R$ 4,24. Nesta terça-feira (07), a reportagem da CBN Vitória registrou um posto vendendo o mesmo tipo de combustível por R$ 4,68.

Em Vila Velha, alguns postos situados ao longo da Avenida Carlos Lindemberg praticavam um preço ainda maior nesta terça. Em um estabelecimento visitado pela reportagem no bairro Ibes, a placa de preços apontava o litro da gasolina comum sendo vendido por R$ 4,72. Já no bairro Glória, o preço era ainda maior em um posto que vendia o mesmo tipo de combustível por R$ 4,79.

Your browser does not support the audio element. Gasolina registra aumento de quase 30 centavos nos últimos dois meses

No município de Cariacica, os postos visitados apresentavam o preço da gasolina próximo da média da ANP. Dos cinco estabelecimentos checados pela reportagem, o preço do litro da gasolina comum girava entre R$ 4,42 e R$ 4,47.

Menores preços

A reportagem ainda fez um levantamento dos menores preços cobrados pela gasolina comum na Grande Vitória pelo aplicativo 'Menor Preço'. A plataforma, que é gerida pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), aponta o menor preço de produtos comercializados no Estado.

De acordo com os dados disponibilizados no aplicativo nesta terça-feira, o litro da gasolina comum mais barato vendido em Vitória custou R$ 4,45, em um posto localizado na Ilha do Príncipe. Já em Vila Velha, a gasolina comum mais barata podia ser encontrada em um estabelecimento na Gloria, por R$ 4,41. Em Cariacica, o litro da gasolina comum mais em conta era vendido em um posto de Jardim América, a R$ 4,42. E na Serra, um litro de gasolina comum chegou a ser vendido por R$ 4,18 no Civit II. (confira a lista no fim da reportagem)

O engenheiro Josias Soares, 67, que abastece o veículo com frequência, questiona os reajustes que deixaram o preço da gasolina ainda mais caro.

“Pelo que a gente sabe, essa gasolina nossa é uma das mais caras que tem. E um país produtor de petróleo como é o nosso, fica difícil a gente entender isso. E tem que abastecer, né? Você precisa rodar e a gente está sujeito ao preço que eles determinarem para a gente”, disse.

O engenheiro Josias Soares, 67, que abastece o veículo com frequência, questiona os reajustes que deixaram o preço da gasolina ainda mais caro. Crédito: José Carlos Schaeffer

Procurado para comentar a alta, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos-ES) afirmou que no mesmo período, entre fevereiro e maio, o preço do combustível para os postos teve uma alta ainda maior, de 50 centavos.

“Na semana de 24/02 a 04/03 de 2019, os postos de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica compravam a gasolina das distribuidoras por R$ 3,69, em média. Já na semana de 28/04 a 04/05 o produto custou para os postos R$ 4,19”.

Sobre o motivo do repasse para o consumidor ser menor, a assessoria da entidade falou apenas em “livre mercado e concorrência acirrada”.

Menores preços de venda da Gasolina Comum, de acordo com consulta realizada no aplicativo 'Menor Preço' nesta terça-feira (07):

Vitória

R$ 4,45 - Posto Príncipe (Ilha do Príncipe)

R$ 4,48 - Posto Arvoredo (Horto)

R$ 4,48 - Posto de Combustível Ideal (Gurigica)

R$ 4,48 - Posto Avenida Vitória (Bento Ferreira)

R$ 4,48 - Posto Pio XII (Centro)

Vila Velha

R$ 4,41 - Gloria Postos e Serviços (Gloria)

R$ 4,45 - Posto Vila Velha (Alecrim)

R$ 4,45 - Veneza Comércio de Combustíveis e Serviços (Nova América)

R$ 4,47 - Auto Posto Aliança (Ilha das Flores)

R$ 4,47 - Auto Posto Sucesso (Cobilândia)

Serra

R$ 4,18 - Posto Colina (Civit II)

R$ 4,53 - LB Comercio de Combustíveis (Cidade Nova da Serra)

R$ 4,55 - Posto Estrela do Sul (Jardim Limoeiro)

R$ 4,55 - Auto Posto Dez (Jardim Limoeiro)

R$ 4,58 - Posto Metropolitano (Tims)

Cariacica

R$ 4,42 - Posto Jardins (Jardim América)

R$ 4,42 - Posto Mclaren (Itaquari)

R$ 4,42 - Posto Cariacica (Vila Capixaba)

R$ 4,43 - Posto Zanoni (Alto Lage)