Gasolina na Grande Vitória tem alta nos preços neste mês de maio

O motorista que dirige pelas ruas da Grande Vitória já notou um aumentou no preço dos combustíveis desde o início do mês de maio. Por isso, é preciso pesquisar valores para não pagar caro. A variação de preços da gasolina comum na região metropolitana pode chegar a R$ 0,35 centavos em alguns postos.

Your browser does not support the audio element. Gasolina na Grande Vitória tem alta nos preços no mês de maio

Em um posto na Avenida Vitória, na capital capixaba, o preço do litro das gasolinas comum e aditivada são os mesmos: R$ 3,44. Esse é o valor mais baixo encontrado pela reportagem na manhã deste domingo. Por outro lado, há postos na Avenida Carlos Lindemberg e no Centro de Vitória vendendo a gasolina comum por R$ 3,79 e a aditivada pode chegar a até R$ 3,99.

Com o aumento de preços e uma variação tão grande entre os estabelecimentos comerciais, o motorista precisa buscar alternativas. É isso o que faz o técnico em mecânica Wanderson da Silva, de 31 anos, que costumava encher o tanque do carro todo mês, mas agora só abastece em pequenas quantidades.

“O aumento está absurdo. O que eu faço para economizar é deixar de andar de carro, uso o mínimo possível. Se eu for andar de carro sempre que preciso fica muito caro. Eu trabalho em Cariacica e moro em Vitória. Usando o carro, eu gasto uma média de R$ 20 a R$ 25 por dia. Então, eu procuro ir de ônibus ou de moto”, contou.

Mesmo com o aumento de preços, há quem prefira não se arriscar e desconfia de valores muito baixos. O designer Rômulo Rocha, de 37 anos, é um exemplo. “A minha opção é pelo posto em que eu confio mais para pôr a gasolina. Eu tenho moto e uma vez eu abasteci em um posto mais barato e tive um prejuízo com o motor dela”, explicou.