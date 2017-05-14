Gasolina na Grande Vitória tem alta nos preços neste mês de maio

O motorista que dirige pelas ruas da Grande Vitória já notou um aumentou no preço dos combustíveis desde o início do mês de maio. Por isso, é preciso pesquisar valores para não pagar caro. A variação de preços da gasolina comum na região metropolitana pode chegar a R$ 0,35 centavos em alguns postos.
Gasolina na Grande Vitória tem alta nos preços no mês de maio
Em um posto na Avenida Vitória, na capital capixaba, o preço do litro das gasolinas comum e aditivada são os mesmos: R$ 3,44. Esse é o valor mais baixo encontrado pela reportagem na manhã deste domingo. Por outro lado, há postos na Avenida Carlos Lindemberg e no Centro de Vitória vendendo a gasolina comum por R$ 3,79 e a aditivada pode chegar a até R$ 3,99.
Com o aumento de preços e uma variação tão grande entre os estabelecimentos comerciais, o motorista precisa buscar alternativas. É isso o que faz o técnico em mecânica Wanderson da Silva, de 31 anos, que costumava encher o tanque do carro todo mês, mas agora só abastece em pequenas quantidades.
“O aumento está absurdo. O que eu faço para economizar é deixar de andar de carro, uso o mínimo possível. Se eu for andar de carro sempre que preciso fica muito caro. Eu trabalho em Cariacica e moro em Vitória. Usando o carro, eu gasto uma média de R$ 20 a R$ 25 por dia. Então, eu procuro ir de ônibus ou de moto”, contou.
Mesmo com o aumento de preços, há quem prefira não se arriscar e desconfia de valores muito baixos. O designer Rômulo Rocha, de 37 anos, é um exemplo. “A minha opção é pelo posto em que eu confio mais para pôr a gasolina. Eu tenho moto e uma vez eu abasteci em um posto mais barato e tive um prejuízo com o motor dela”, explicou.
No fim de abril, a Petrobras anunciou um aumento médio de 2,2% no preço da gasolina nas refinarias. O diesel também sofreu um reajuste de 4,3%. A estatal justificou a disparada dos valores com a elevação dos preços dos derivados nos mercados internacionais.