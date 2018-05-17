Gasolina já é vendida a R$ 4,49 o litro na Grande Vitória

O aumento constante do preço dos combustíveis tem assustado motoristas na Grande Vitória. O valor do litro da gasolina já ultrapassou os R$ 4 em grande parte dos postos da região. Em um levantamento feito pela reportagem da Rádio CBN, o preço mais alto encontrado foi de um posto em Vitória: R$ 4,49. Por outro lado, um outro estabelecimento de Vila Velha vendia por R$ 3,99 o litro. Nesse local, a fila para abastecer era longa no fim da tarde desta quarta-feira (16).

Your browser does not support the audio element. Gasolina já é vendida a 4,49 centavos o litro na Grande Vitória

A gasolina teve aumento de 1,84% nas refinarias nesta quarta. Já o preço do diesel teve um crescimento ainda maior: 2% em relação ao preço praticado na terça-feira (15). Nos postos, não é difícil encontrar motoristas reclamando dos sucessivos aumentos e dos preços praticados.

O aposentado Valcir Domingos de Carvalho, de 68 anos, foi abastecer o carro na tarde desta quarta e achou os preços muito altos. “Sinceramente, eu acho um absurdo. Está muito caro. Ultimamente, eu evito usar o carro. Só uso quando é realmente necessário.”

Ao lado de Valcir em uma fila enorme para pagar R$ 3,99 por cada litro de gasolina em um posto de Vila Velha, o motorista Adir José Possatti, de 61 anos, também reclamou dos valores praticados na Grande Vitória. "Aumentou demais, muito mesmo. E eu acho que vai subir mais um pouquinho ainda. Eu tenho procurado andar mais de ônibus durante a semana.”

Já André Mega, que é dono de um posto de combustíveis de Cariacica, disse que mesmo aumentando os valores nas bombas, os preços dos combustíveis estão defasados e a lucratividade é baixa. “Nesta quarta, nós, de postos de bandeira, estamos pagando quase R$ 3,97 no litro da gasolina para vender por R$ 4,09. São R$ 0,14 de faturamento. Ninguém sobrevive assim.”

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos) foi procurado para se manifestar a respeito dos aumentos e informou, por meio de nota, que o preço de venda é de responsabilidade de cada revendedor, individualmente, de acordo com seus custos e estratégia de mercado. A nota também destaca que os postos representam apenas cerca de 10% do preço final do produto, aí incluído todos os seus custos operacionais e margem de lucro e que os aumentos promovidos pela Petrobras nos últimos meses repassados pelas distribuidoras impactam diretamente no custo do produto para os revendedores.

OS PREÇOS

Vitória

Posto Ipiranga, Avenida Fernando Ferrari, Jabour

Gasolina: R$ 4,49 à vista e crédito (preço em 16/05). No dia 15 era R$ 4,39.

Diesel aditivado: R$ 3,99 à vista e crédito (preço em 16/05). No dia 15 era R$ 3,99.

Posto Shell, Avenida Beira Mar, Ilha de Monte Belo

Gasolina: R$ 4,07 à vista ou R$ 4,22 no crédito (preço em 16/05). No dia 15 era R$ 4,15 à vista ou R$ 4,27 no crédito.

Diesel: R$ 3,68 (preço em 16/05). No dia 15 era R$ 3,68.

Posto Shell, Vila Rubim

Gasolina: R$ 4,15 (preço em 16/05). No dia 15 era R$ 4,05.

Diesel: R$ 3,74 (preço em 16/05). No dia 15 era R$ 3,74.

Posto BR Ouro Negro, Vila Rubim

Gasolina: R$ 4,19 à vista ou R$ 4,32 no crédito (preço em 16/05). No dia 15 era R$ 4,12 à vista e R$ 4,30 no crédito.

Diesel: R$ 3,79 (preço em 16/05). No dia 15 era R$ 3,79.

Cariacica

Posto Kadillac, BR 262, Jardim América

Gasolina: R$ 4,18 à vista e crédito (preço em 16/05). No dia 15 era R$ 4,08.

Diesel: R$ 3,47 à vista e crédito (preço em 16/05). No dia 15 era R$ 3,39.

Auto Posto Zanoni, BR 262, Alto Lage

Gasolina: R$ 4,06 (preço em 16/05). No dia 15 era R$ 4,06

Diesel: R$ 3,41 (preço em 16/05). No dia 15 era R$ 3,41.

Posto Chegada BR, Br 262, Jardim América

Gasolina: R$ 4,28 à vista e crédito (preço em 16/05). No dia 15 era R$4,19.

Diesel: R$ 3,57 (preço em 16/05). No dia 15 era R$ 3,57.

Posto Mega Shell, BR 262, Jardim América

Gasolina: R$ 4,29 à vista e R$ 4,49 no crédito (preço em 16/05). No dia 15 era R$ 4,09 à vista e R$ 4,49 no crédito.

Diesel aditivado: R$ 3,89 (preço em 16/05). No dia 15 era R$ 3,89.

Posto Oasis Ipiranga, BR 262 Jardim América

Gasolina: R$ 4,07 à vista e R$ 4,18 no crédito. (preço em 16/05). No dia 15 era R$ 4,07 à vista e R$ 4,18 no crédito.

Diesel: R$ 3,49 (preço em 16/05). No dia 15 era R$ 3,49.

Vila Velha

Posto 3, Nova América

Gasolina: R$ 4,09 (preço em 16/05). No dia 15 era R$ 4,09.

Diesel: R$ 3,59 (preço em 16/05). No dia 15 era R$ 3,59.

Posto Meridiano BR, Avenida Carlos Lindemberg, Cobilândia

Gasolina: R$ 4,19 à vista e crédito (preço em 16/05). No dia 15 era R$ 4,10.

Diesel: R$ 3,57 à vista e crédito (preço em 16/05). No dia era R$ 3,49.

Posto Atacadão, Avenida Carlos Lindemberg

Gasolina: R$ 3,99 à vista e crédito e R$ 3,94 se abastecer acima de 30 litros (preço em 16/05). No dia 15 era R$ 3,99 à vista/crédito e R$ 3,94 se abastecer acima de 30 litros.

Diesel: R$ 3,37 à vista e crédito (preço em 16/05). No dia 15 era R$ 3,37 à vista e crédito.

Posto Ipiranga, Avenida Carlos Lindemberg, Ibis

Gasolina: R$ 4,29 à vista e crédito (preço em 16/05). No dia 15 era R$ 4,29 à vista e crédito.

Diesel: R$ 3,69 à vista e crédito (preço em 16/05). No dia 15 era R$ 3,69 à vista e crédito.

Posto BR, Avenida Carlos Lindemberg, Nossa Senhora da Penha

Gasolina: R$ 4,19 à vista e R$ 4,29 crédito (preço em 16/05). No dia 15 era R$ 4,09 e R$ 4,29.

Diesel: R$ 3,59 (preço em 16/05). No dia 15 era R$ 3,59.

Serra

Posto Ipiranga, Novo Horizonte

Gasolina: R$ 4,29 à vista e crédito (preço em 16/05). No dia 15 era R$ 4,29 à vista e crédito.

Diesel: R$ 3,54 à vista e crédito (preço em 16/05). No dia 15 era R$ 3,54 à vista e crédito.

Posto Petrobras, Rosário de Fátima

Gasolina: R$ 4,29 à vista e R$ 4,49 crédito (preço em 16/05). No dia 15 era R$ 4,19 à vista e R$ 4,29 no crédito.