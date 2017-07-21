Gasolina já aumenta e litro passa de R$ 4,00 Grande Vitória

O aumento das alíquotas do PIS/Cofins nos combustíveis já começou a valer nesta sexta-feira (21) e já é possível encontrar preços reajustados Espírito Santo. Na região metropolitana o valor da gasolina já pode ser visto a R$ 4,09 o litro, em um posto da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Este valor era para cartão de crédito. Preços menores, como R$ 3,31, ainda podiam ser encontrados, mas muitos postos já começaram a praticar os valores com impostos.

Your browser does not support the audio element. Gasolina já aumenta e litro passa de R$ 4,00 na Grande Vitória

Em Vila Velha vários postos de gasolina estavam mudando os preços nesta sexta. Um deles, em São Torquato, mudou o valor de R$ 3,32 para R$ 3,64 o litro, um aumento de 32 centavos. O diesel também subiu 25 centavos nesse posto, passando de R$ 2,80 para R$ 3,05. O empresário Marcos Bittencourt tem uma empresa de fretes e diz que fica difícil aumentar mais uma vez o valor do serviço, mas não tem saída. “Eles (governo) roubam e a gente paga. Eu trabalho com caminhão, com frete. Aí aumenta frete, aumenta mercadoria e no final sempre o povo que ‘pena’ com os aumentos desnecessários”, lamenta.

Na Avenida Carlos Lindenberg a discrepância de preços ainda era muito grande, visto que muitos postos ainda praticavam os preços antigos. No caso do diesel o valor mais barato era de R$ 2,75. Em Vitória o diesel chegava a R$ 3,19 o litro. A gasolina na maioria dos postos já havia sido reajustada durante a manhã. Na Beira Mar o valor chegava a R$ 3,89. Na Avenida Vitória havia muita procura de motoristas pela gasolina vendida a R$ 3,39 o litro, já que o preço não foi reajustado em um posto.

Na BR 262 muitos postos também não tinham reajustado os valores durante a manhã. Alguns gerentes de postos disseram que estavam esperando o novo estoque chegar para fazer o reajuste. Um posto de Jardim América chamou a atenção de motoristas, que encontravam a gasolina a R$ 3,31, o litro. Entre eles o vigilante Azilton de Jesus, que fica revoltado ao falar dos aumentos do governo. “Muitos locais já têm aumentado nos postos, pelo que eu percebi. É um absurdo o governo querer pagar dívidas aumentando imposto para o consumidor. Para mim isso não existe”, diz, em tom de revolta.

O valor mais elevado e encontrado na BR 262 pela reportagem da CBN foi de R$ 3,68, na região de Campo Grande. O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos-ES) se pronunciou dizendo que as distribuidoras recolhem os impostos e “que elas que sentirão os primeiros impactos. Para saber como chegará para os consumidores, vai depender de como elas repassarão aos postos de combustíveis e como eles vão repassar aos consumidores".

PREÇOS ENCONTRADOS PELA REPORTAGEM NA GRANDE VITÓRIA

- São Torquato, Vila Velha - Gasolina a R$ 3,32 e diesel a R$ 3,05 o litro

- Avenida Carlos Lindenberg, Vila Velha - Preços variando de R$ 3,32 a R$ 4,09 a gasolina e R$ 2,75 e R$ 2,97 o diesel

- Enseada do Suá, em Vitória - R$ 3,54 o litro da gasolina

- Tabuazeiro, em Vitória - R$ 3,79 a gasolina e R$ 3,19 o diesel, o litro

- Avenida Marechal Campos, em Vitória - R$ 3,39 a gasolina e R$ 2,99 o litro do diesel

- Avenida Vitória, em Vitória - R$ 3,39 a gasolina e R$ 2,98 o litro do diesel

- Avenida Governador Bley, em Vitória - R$ 3,89 o litro da gasolina

- Parque Moscoso, em Vitória - R$ 3,68 o litro da gasolina