125 trabalhadores da área de limpeza já sofreram cortes ou perfurações durante o trabalho na Grande Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Na hora de jogar fora o lixo, muitas pessoas não se atentam para o descarte correto de materiais cortantes ou perfurantes. Isso pode causar acidentes graves para os trabalhadores que fazem a coleta de lixo. Somente neste ano, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza Pública do Espírito Santo (Sindilimpe-ES) registrou 125 casos de trabalhadores que sofreram cortes ou perfurações durante o trabalho.

Your browser does not support the audio element. Garis sofrem acidentes por causa do descarte irregular de lixo

Em 2017, foram 76 acidentes na Serra, 29 em Cariacica e 20 em Vitória, de acordo com a entidade que representa os trabalhadores. Em Vila Velha, não houve registros oficiais. Segundo a presidente do Sindilimpe-ES, Evani dos Santos Reis, o número de casos pode ser maior porque as empresas não informam ao sindicato sobre todos os acontecimentos.

Um coletor de lixo que trabalha na Grande Vitória contou que já sofreu três acidentes: foram duas perfurações nas mãos, com seringas, e um corte na perna, com vidro. No primeiro acidente com uma seringa, ele teve que tomar um coquetel de medicamentos. “Eu tive que ir para o hospital. Fiquei três meses tomando um coquetel, passando mal porque a gente sente um mal estar. Às vezes, eu perdia o apetite. Também dá uma tonteira.”

O trabalhador também relatou que é comum que colegas dele sofram acidentes. Um deles teve o braço perfurado por um espeto de churrasquinho. Vivendo uma realidade tão difícil, ele pede que a população tenha cuidado na hora de descartar o lixo.

A presidente do Sindilimpe-ES, Evani dos Santos Reis, esclarece a forma correta de jogar fora materias cortantes ou perfurantes. “Tem que enrolar bastante em jornal ou papelão, passar uma fita e identificar que ali há objetos furantes, como o vidro.”