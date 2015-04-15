Garis encerram a greve no Espírito Santo

Terminou a greve dos trabalhadores da limpeza urbana no Espírito Santo. Nesta terça-feira (14), o Tribunal Regional de Trabalho (TRT) realizou audiência de conciliação entre o sindicato patronal e representantes dos trabalhadores. As partes aceitaram o reajuste de 7,5% no salário e R$ 440,00 no auxílio alimentação. Os dias parados também não serão cortados.

Your browser does not support the audio element. Garis encerram a greve no ES

O reajuste apresentado pelo TRT foi repassado à categoria, que aprovou os novos valores durante assembleia realizada no início da noite desta terça. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza Pública do Espírito Santo (Sindilimpe-ES), dos 4,5 mil garis do Estado que trabalham nas empresas terceirizadas, 4 mil aderiram a paralisação. A greve durou seis dias.

Na semana passada, a Justiça do Trabalho havia determinado que 70% da coleta de lixo comum e 100% de lixo hospitalar fosse mantida. Em caso de descumprimento a multa era de R$ 20 mil por dia. Entretanto, o Sindilimpe não cumpriu a determinação e 85% dos trabalhadores cruzaram os braços.