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FIM DE PARALISAÇÃO

Garis encerram a greve no Espírito Santo

Ainda na noite desta terça 100% dos trabalhadores voltariam ao serviço, de acordo com o sindicato dos trabalhadores em limpeza pública

Publicado em 14 de Abril de 2015 às 22:24

Publicado em 

14 abr 2015 às 22:24
Terminou a greve dos trabalhadores da limpeza urbana no Espírito Santo. Nesta terça-feira (14), o Tribunal Regional de Trabalho (TRT) realizou audiência de conciliação entre o sindicato patronal e representantes dos trabalhadores. As partes aceitaram o reajuste de 7,5% no salário e R$ 440,00 no auxílio alimentação. Os dias parados também não serão cortados.
Garis encerram a greve no ES
O reajuste apresentado pelo TRT foi repassado à categoria, que aprovou os novos valores durante assembleia realizada no início da noite desta terça. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza Pública do Espírito Santo (Sindilimpe-ES), dos 4,5 mil garis do Estado que trabalham nas empresas terceirizadas, 4 mil aderiram a paralisação. A greve durou seis dias.
Na semana passada, a Justiça do Trabalho havia determinado que 70% da coleta de lixo comum e 100% de lixo hospitalar fosse mantida. Em caso de descumprimento a multa era de R$ 20 mil por dia. Entretanto, o Sindilimpe não cumpriu a determinação e 85% dos trabalhadores cruzaram os braços.
De acordo com a assessoria de imprensa do sindicato, ainda na noite desta terça 100% dos trabalhadores voltariam ao trabalho. A greve dos garis e dos coletores de lixo afetou, principalmente os municípios da Grande Vitória, além de Marataízes, Anchieta, Linhares e Colatina.

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