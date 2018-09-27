Ganhou na Mega? Dona de lotérica de Vitória dá dicas para ganhador

Proprietária da lotérica no Parque Moscoso comemorou: é a primeira vez que um bilhete premiado da Mega Sena sai de lá Crédito: Caíque Verli

Uma aposta de Vitória foi a única ganhadora do último sorteio da Mega-Sena, realizado nessa quarta-feira (26). O ganhador, ou ganhadora, fez sua 'fezinha' em uma pequena loteria no Parque Moscoso, cuja área de atendimento tem 25 metros quadrados. Além de querer descobrir quem levou a bolada de R$ 2,4 milhões de uma vez, todo mundo também tem a curiosidade em saber o que o vencedor tem que fazer numa hora dessas - mesmo com tanta euforia.

Your browser does not support the audio element. Dona de lotérica dá dicas para ganhador da Mega

Quem procurar? Onde ir? A dona da lotérica de Vitória, de onde o bilhete premiado saiu, Maria Luzia Fernandes Alves, diz que a primeira dica é manter a discrição para preservar a segurança.

"A dica que a gente dá é: primeiro, não divulgue. Procure se manter no mais anonimato possível. Quando for pegar o prêmio na agência, a orientação é para não divulgarem quem foi ele", afirma.

VALORES

Quem for premiado em qualquer loteria e tiver que receber o valor acima dos R$ 1.907, deduzido o Imposto de Renda, o dinheiro deve ser retirado em uma das agências da Caixa. O valor pode ser sacado integralmente, em um cheque nominal, ou ser investido em uma aplicação. Na poupança, por exemplo, esse prêmio de R$ 2,4 milhões rende mais de R$ 9 mil por mês.

Os números sorteados nesta quarta-feira (27) foram 06-25-33-42-48-49. É a primeira vez que um vencedor do prêmio principal da Mega-Sena sai dessa lotérica, no Parque Moscoso, que está aberta há 26 anos.