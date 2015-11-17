O rompimento das barragens em Mariana, Minas Gerais, levou aos trabalhadores da Samarco e das terceirizadas que prestam serviços à mineradora em Anchieta, no Espírito Santo, uma enxurrada de incertezas. Mais de dois mil profissionais, que estão sob licença remunerada, não sabem se terão ou não emprego no início de 2016.

A mineradora concedeu licença remunerada para 85% dos trabalhadores de Minas Gerais e Espírito Santo, num período de 20 dias. Em seguida, serão dadas férias coletivas até 4 de janeiro, de 2016. Com a medida, muitos trabalhadores estão ansiosos e sem perspectiva de continuar no emprego.

Your browser does not support the audio element. Futuro incerto deixa funcionários da Samarco e terceirizadas apreensivos

O baiano Antônio Vitória, mudou-se para Anchieta há oito anos para trabalhar em uma empreiteira da mineradora como auxiliar de obras. Na cidade ele construiu uma casa, onde vive com a esposa e mais dois filhos. No momento ele é o único responsável por manter as finanças da família e, caso perca o trabalho, pensa em voltar para terra natal.

Assim como ele, no bairro Recanto do Sol, vivem muitas pessoas que chegaram à cidade no Sul capixaba em busca de oportunidade e emprego. O clima de apreensão e medo de como será o futuro é comum a todos eles. Com olhar distante, sentando em um banco na praça do bairro, estava Raimundo Silva da Conceição, que construiu ao longo dos anos sua história no município.

Em casa há uma semana, Raimundo acredita que a empresa não volte a operar em breve e já procura outras alternativas para não sofrer ainda mais com o desemprego. Ele trabalha como armador e acredita que no município não conseguirá outra fonte de renda, por isso, pensa na possibilidade de deixar o local. “Tô preocupado porque a gente depende dela para trabalhar”, declarou.