Furtos e arrombamentos atormentam comerciantes em avenida de Vitória

Protesto na Avenida Marechal Campos Crédito: Vitor Jubini

Comerciantes e empresários que atuam na Avenida Marechal Campos, em Vitória, reclamam de assaltos e arrombamentos durante a noite que, segundo eles, são constantes. De acordo com relatos das vítimas, na maioria dos casos, os criminosos entram nos estabelecimentos pelo telhado. Nesta sexta-feira (15), a Avenida Marechal Campos chegou a ficar interditada por quase uma hora durante protesto.

Os comerciantes da região pedem mais policiamento, principalmente, no período noturno. Para os empresários, a sensação de impunidade estimula os assaltos no local, já que em muitos estabelecimentos os arrombamentos aconteceram mais de uma vez e pela mesma pessoa, de acordo com as imagens de videomonitoramento das lojas.

Os comerciantes alegam que as ocorrências na avenida são registradas em boletim de ocorrência. O empresário Mário Labate já acumula mais de R$ 120 mil em prejuízos. A loja dele foi assaltada duas vezes pela mesma pessoa. Na primeira vez um carro de um cliente, avaliado em R$ 110 mil foi levado. No segundo assalto, na noite desta quinta-feira (14), ferramentas avaliadas em R$ 10 mil foram furtadas. “Eu vim para a Marechal Campos em 2011 e, até então, não tinha nada a reclamar. Mas nos últimos seis meses, todos os comércios ou 90% deles já foram roubados. Eles entram entre 01h e 03h”, contou.

A consultora técnica Janaira Vieira conta que a loja de motocicletas onde trabalha também foi assalta. Foram dois arrombamentos em apenas uma semana. O prejuízo foi de R$ 20 mil. Cada capacete custa cerca de R$ 500. “Da primeira vez eles levaram cerca de oito capacetes, tentaram arrombar o cofre mas não conseguiram e levaram dinheiro que tinha no caixa. Mas o prejuízo maior mesmo foi os capacetes”, disse.

Comércio Marechal Campos Crédito: Patrícia Scalzer

Um outro comerciante, que não quis se identificar, também foi vítima dos criminosos. Na loja dele, o cofre foi arrombado e R$ 30 mil foram levados. “O bandido entrou pelo telhado e foi direto no escritório. Só temos câmeras na frente de loja. Não imaginávamos que o escritório seria o alvo”.

POLÍCIA

Por nota, a Polícia Militar informou que não recebeu nenhuma reclamação por parte dos moradores e lideranças comunitárias de arrombamentos na região da Avenida Marechal Campos. No entanto, a PM disse que empenha a modalidade de rádio policiamento em viatura por toda a extensão da Avenida e está à inteira disposição da comunidade para o recebimento de sugestões que incrementem a segurança na região.