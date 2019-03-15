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MARECHAL CAMPOS

Furtos e arrombamentos atormentam comerciantes em avenida de Vitória

Os comerciantes da região da Avenida Marechal Campos pedem mais policiamento, principalmente, no período noturno

Publicado em 15 de Março de 2019 às 18:02

Publicado em 

15 mar 2019 às 18:02
Protesto na Avenida Marechal Campos Crédito: Vitor Jubini
Comerciantes e empresários que atuam na Avenida Marechal Campos, em Vitória, reclamam de assaltos e arrombamentos durante a noite que, segundo eles, são constantes. De acordo com relatos das vítimas, na maioria dos casos, os criminosos entram nos estabelecimentos pelo telhado. Nesta sexta-feira (15), a Avenida Marechal Campos chegou a ficar interditada por quase uma hora durante protesto.
Os comerciantes da região pedem mais policiamento, principalmente, no período noturno. Para os empresários, a sensação de impunidade estimula os assaltos no local, já que em muitos estabelecimentos os arrombamentos aconteceram mais de uma vez e pela mesma pessoa, de acordo com as imagens de videomonitoramento das lojas. 
Os comerciantes alegam que as ocorrências na avenida são registradas em boletim de ocorrência. O empresário Mário Labate já acumula mais de R$ 120 mil em prejuízos. A loja dele foi assaltada duas vezes pela mesma pessoa. Na primeira vez um carro de um cliente, avaliado em R$ 110 mil foi levado. No segundo assalto, na noite desta quinta-feira (14), ferramentas avaliadas em R$ 10 mil foram furtadas. “Eu vim para a Marechal Campos em 2011 e, até então, não tinha nada a reclamar. Mas nos últimos seis meses, todos os comércios ou 90% deles já foram roubados. Eles entram entre 01h e 03h”, contou.
A consultora técnica Janaira Vieira conta que a loja de motocicletas onde trabalha também foi assalta. Foram dois arrombamentos em apenas uma semana. O prejuízo foi de R$ 20 mil. Cada capacete custa cerca de R$ 500. “Da primeira vez eles levaram cerca de oito capacetes, tentaram arrombar o cofre mas não conseguiram e levaram dinheiro que tinha no caixa. Mas o prejuízo maior mesmo foi os capacetes”, disse.
Comércio Marechal Campos Crédito: Patrícia Scalzer
Um outro comerciante, que não quis se identificar, também foi vítima dos criminosos. Na loja dele, o cofre foi arrombado e R$ 30 mil foram levados. “O bandido entrou pelo telhado e foi direto no escritório. Só temos câmeras na frente de loja. Não imaginávamos que o escritório seria o alvo”.
POLÍCIA
Por nota, a Polícia Militar informou que não recebeu nenhuma reclamação por parte dos moradores e lideranças comunitárias de arrombamentos na região da Avenida Marechal Campos. No entanto, a PM disse que empenha a modalidade de rádio policiamento em viatura por toda a extensão da Avenida e está à inteira disposição da comunidade para o recebimento de sugestões que incrementem a segurança na região.
A nota diz, ainda, que é indispensável que os registros de crimes ocorridos sejam feitos na delegacia de Polícia Civil e que, nos casos de crimes em andamento, a Polícia Militar seja acionada via 190. Denúncias podem ser feitas pelo 181, com sigilo garantido.

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