Furto de produtos lidera prejuízo em supermercados do ES, avalia Acaps

Supermercados também acompanham as perdas com vencimento de produtos e daqueles que são perecíveis, como frutas e verduras Crédito: Edson Chagas

Supermercados do Espírito Santo têm registrado prejuízos com furtos internos e externos de produtos. Atualmente, essas são a maior causa de perdas financeiras, de acordo com dados divulgados pela Associação Capixaba de Supermercados (ACAPS). Levando-se em conta falhas de logística, de distribuição, vencimento de produtos e esses furtos, as perdas representam cerca de 2% do faturamento bruto dessas empresas.

Dentro desse índice, cerca de 15% equivalem aos furtos externos, ou seja, cometidos por clientes ou arrombamentos, e 10% aos crimes de próprios funcionários, segundo a Associação, que não soube estimar o valor total do prejuízo.

Mas há casos que tornam claras essas ocorrências. Recentemente, dois caixas de um supermercado, localizado no bairro São Francisco, em Cariacica, foram presos em flagrante por furto. Segundo a Polícia, eles passavam a compra dos clientes e depois cancelavam, ficando com os valores pagos. A dupla deu um prejuízo de mais de R$ 340 mil ao estabelecimento.

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PREÇOS

Hélio Schneider, que é presidente da ACAPS, explicou que, em locais com pouca concorrência, os preços dos produtos podem até a aumentar já que os supermercados podem repassar esse prejuízo para o valor de venda.

"O primeiro ponto, com relação ao prejuízos, é que vai impactar no resultado financeiro da empresa. Já o preço, para ele impactar diretamente no consumidor, vai depender da região onde há muita concentração [de lojas]. Se não existe a preocupação de evitar esse tipo de problema [aumento de preços], ele acaba repassando para o consumidor", comenta o representa da associação.

PRAZO DE VALIDADE

Um outro fator que gera muitas perdas para os supermercados é o vencimento de verduras e frutas, que acabam estragando nas prateleiras - totalizando 6% das perdas financeiras do setor. Produtos do frigorífico, que acabam perdendo o valor de venda, representam 4% dos prejuízos.