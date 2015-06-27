A repercussão em torno da divulgação do vídeo do cantor sertanejo Cristiano Araújo morto, realizada por dois funcionários de uma clínica de tanatopraxia em Goiânia, especializada em preparação de corpos para velório, ligou o alerta das empresas funerárias capixabas para o problema.

Embora o Espírito Santo não tenha nenhum registro de casos semelhantes, o sindicato Empresas Funerárias do Estado quer criar um código para que o fato não ocorra por aqui.

Your browser does not support the audio element. Funerárias no ES querem código de conduta para punir quem divulgar imagens de corpos

O sindicato pretende elaborar um regulamento interno, que possa disciplinar e normatizar os procedimentos de profissionais dessa área, justamente para restringir uma conduta como a que ocorreu em Goiânia, que venha a expor a privacidade do corpo do morto, ao direito da dignidade do ser humano e não atinja a sociedade capixaba. Também é uma forma de minimizar a responsabilidade da funerária e do laboratório em casos como este.

A entidade, por meio da assessoria jurídica, está confeccionado um modelo padrão, que deve ser apresentado aos proprietários de funerárias e laboratórios de tanatopraxia no mês de julho. Esse documento ficará acessível às empresas do ramo para aderir ao regulamento interno. O advogado especialista em responsabilidade civil e assessor jurídico do sindicato, Handerson Loureiro Gonçalves afirma que atualmente não existe um código que regulamente o comportamento dos agentes funerários durante procedimentos.

"Não há um termo de conduta. Cada empresa tem que adotar esse regulamento interno. Há muitas vezes uma conversa interna, mas a partir do momento que formaliza esse regulamento, ele vira lei dentro da empresa. É uma forma de gerir a relação de trabalho entre empregador e empregado", afirmou

O advogado explica que o regulamento interno discorre sobre direitos e deveres da empresa e do funcionário. "Há algumas recomendações que a empresa sugestiona a todos os seus funcionários para que eles possam aderir. São normas de conduta de um funcionário junto a essa empresa. Por exemplo, uma imagem dessa que foi fotografada, que foi filmada, que ela não seja divulgada. Que não haja o uso de um aparelho desse tipo em um laboratório de uma funerária durante o procedimento, para não ferir a dignidade humana", explicou.

Caso o funcionário infrinja esse termo de conduta, frisa Handerson Loureiro Gonçalves, ele assume uma conduta de insubordinação e está sujeito a uma sanção prevista na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que á demissão por justa causa.

No caso da clínica onde foi realizada a filmagem do corpo do cantor Cristiano Araújo, os dois funcionários envolvidos foram demitidos. Eles também já foram indiciados criminalmente.

Handerson Loureiro Gonçalves explica que neste caso existem duas situações: a responsabilidade civil, que gera o dano moral e a responsabilidade criminal. Pelo artigo 212 do Código Penal Brasileiro é crime o ato de vilipendiar, tratar algo com desprezo ou desdém, profanar, desrespeitar e ou ultrajar o cadáver. A pena é de um a três anos de prisão e multa.

Na avaliação do presidente do sindicato das Empresas Funerárias do Espírito Santo, Nilson Batista Gonçalves, o que aconteceu na clínica em Goiânia é um absurdo. "O que aconteceu ali foi uma infantilidade das pessoas que estavam fazendo a preparação do corpo. Deve ter divulgado para alguém e estourou (na internet). Infelizmente eles erraram. E nós aqui vamos acertar para que nossos funcionários da área não passem por uma situação como essa", afirmou.