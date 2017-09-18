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Fundão terá nova eleição para prefeito em outubro

Disputam o cargo os candidatos Pretinho Nunes (PDT) e João Manoel (DEM). A eleição extemporânea ocorre porque o candidato mais votado na eleição 2016, Anderson Pedroni (PSD), teve o registro indeferido

Publicado em 18 de Setembro de 2017 às 20:37

Publicado em 

18 set 2017 às 20:37
No dia 1º de outubro os eleitores de Fundão vão novamente às urnas escolher o novo prefeito da cidade. Disputam o cargo os candidatos Pretinho Nunes (PDT) e João Manoel (DEM). A eleição extemporânea ocorre porque o candidato mais votado na eleição 2016, Anderson Pedroni (PSD), teve o registro indeferido.
Fundão terá eleições para prefeito em outubro
Além disso, segundo o chefe do cartório Eleitoral de Santa Teresa e Fundão, João Leonardo Souza, mesmo cabendo recurso, Pedroni desistiu de brigar pelo cargo quando o indeferimento da candidatura foi mantido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
“O candidato que estava desde o início indeferido desistiu de dar continuidade. O TSE, portanto, quando houve essa definição de que não haveria mais recursos, determinou, conforme a lei manda, que houvesse novas eleições”, disse.
Mais de 14 mil pessoas devem votar em Fundão. Segundo o chefe do cartório Eleitoral, a eleição extemporânea acontece da mesma forma que o pleito tradicional. Serão 43 seções eleitorais, cada uma com uma urna eletrônica. A apuração deve ser concluída até às 19h do dia de votação.
A propaganda eleitoral no município está liberada desde o dia 1º de setembro. O vencedor da disputa será diplomado no dia 23 de outubro e a posse será no dia 27 de outubro.

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