Fundão terá nova eleição para prefeito em outubro

No dia 1º de outubro os eleitores de Fundão vão novamente às urnas escolher o novo prefeito da cidade. Disputam o cargo os candidatos Pretinho Nunes (PDT) e João Manoel (DEM). A eleição extemporânea ocorre porque o candidato mais votado na eleição 2016, Anderson Pedroni (PSD), teve o registro indeferido.

Your browser does not support the audio element. Fundão terá eleições para prefeito em outubro

Além disso, segundo o chefe do cartório Eleitoral de Santa Teresa e Fundão, João Leonardo Souza, mesmo cabendo recurso, Pedroni desistiu de brigar pelo cargo quando o indeferimento da candidatura foi mantido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“O candidato que estava desde o início indeferido desistiu de dar continuidade. O TSE, portanto, quando houve essa definição de que não haveria mais recursos, determinou, conforme a lei manda, que houvesse novas eleições”, disse.

Mais de 14 mil pessoas devem votar em Fundão. Segundo o chefe do cartório Eleitoral, a eleição extemporânea acontece da mesma forma que o pleito tradicional. Serão 43 seções eleitorais, cada uma com uma urna eletrônica. A apuração deve ser concluída até às 19h do dia de votação.