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Fundão fecha parque do Goiapaba-Açu em alerta contra febre amarela

O parque fica bem próximo do município de Santa Teresa e é muito visitado por causa do mirante local

Publicado em 27 de Janeiro de 2017 às 18:31

Publicado em 

27 jan 2017 às 18:31
Depois que quatro macacos foram encontrados mortos no município de Fundão, a administração da cidade decidiu fechar, por tempo indeterminado, o Parque Municipal do Goiapaba-Açu. Todos os moradores da cidade também receberão a vacina contra a febre amarela. Fundão, juntamente com Viana, foram incluídos na chamada barreira epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Fundão fecha parque do Goiapaba-Açu em alerta contra febre amarela
Atualmente, 60 cidades fazem parte dessa barreira, com imunização de toda população. Nos demais municípios, a orientação para vacina continua somente para pessoas que vão viajar para áreas de risco.
O Parque Municipal do Goiapaba-Açu fica bem próximo do município de Santa Teresa e é muito visitado por causa do mirante local. De acordo com a secretária de Saúde de Fundão, Roberta Pedroni, ele será fechado por motivo de segurança, pois, não há confirmação se os macacos morreram em decorrência da febre amarela. “É para proteger a fauna, os nossos macacos, pois, ainda não temos a confirmação da causa das mortes e proteger as pessoas”, afirmou.
A secretária de Saúde destacou que, a princípio, a vacinação só seria feita nas áreas rurais do município, mas por uma estratégia do Estado, todos os moradores da cidade receberão a proteção. “Começamos na área rural, íamos vacinar só a população rural e os viajantes, mas como teve a medida cautelar, vamos imunizar toda população”, disse.
De acordo com a secretária, a partir da próxima segunda-feira (30), as vacinas estarão disponíveis para toda a população nas Unidades de Saúde de Praia Grande, Fundão e Timbuí.

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