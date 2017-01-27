Depois que quatro macacos foram encontrados mortos no município de Fundão, a administração da cidade decidiu fechar, por tempo indeterminado, o Parque Municipal do Goiapaba-Açu. Todos os moradores da cidade também receberão a vacina contra a febre amarela. Fundão, juntamente com Viana, foram incluídos na chamada barreira epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Your browser does not support the audio element. Fundão fecha parque do Goiapaba-Açu em alerta contra febre amarela

Atualmente, 60 cidades fazem parte dessa barreira, com imunização de toda população. Nos demais municípios, a orientação para vacina continua somente para pessoas que vão viajar para áreas de risco.

O Parque Municipal do Goiapaba-Açu fica bem próximo do município de Santa Teresa e é muito visitado por causa do mirante local. De acordo com a secretária de Saúde de Fundão, Roberta Pedroni, ele será fechado por motivo de segurança, pois, não há confirmação se os macacos morreram em decorrência da febre amarela. “É para proteger a fauna, os nossos macacos, pois, ainda não temos a confirmação da causa das mortes e proteger as pessoas”, afirmou.

A secretária de Saúde destacou que, a princípio, a vacinação só seria feita nas áreas rurais do município, mas por uma estratégia do Estado, todos os moradores da cidade receberão a proteção. “Começamos na área rural, íamos vacinar só a população rural e os viajantes, mas como teve a medida cautelar, vamos imunizar toda população”, disse.