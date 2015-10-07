Fundão deve ser tirada de lista onde acontece racionamento no Espírito Santo

O município de Fundão, que está entre as cidades sob racionamento de água, deve sair da lista da resolução publicada na terça-feira (06) pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) que apresenta restrição e captação de água em diversos municípios capixabas. Na medida, que valerá por 15 dias, está proibida a captação água em qualquer horário, caso o uso não seja para o consumo humano.

Your browser does not support the audio element. Fundão deve ser tirada de lista onde acontece racionamento no ES

A cidade tinha entrado na relação, devido a situação mais critica na localidade de Cidade Nova da Serra, no município de Serra, onde o Córrego Chapada Grande secou e o abastecimento está sendo feito com água da estação de tratamento de Fundão. Apesar da seca também afetar a região, a prefeitura encaminhou nesta quarta-feira (07) um requerimento ao governo do Estado solicitando que a resolução seja retificada e a cidade seja retirada da lista de nove cidades onde ocorre o racionamento.

Segundo a prefeitura de Fundão, o município já tem adotado medidas para cumprir uma outra resolução publicada pela Agerh, que prevê a captação de água apenas entre as 5h e as 18h apenas para o uso humano e animal. Além disso, no requerimento a administração municipal informa que está fazendo campanhas de conscientização sobre o uso do recurso.