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SECA NO ESTADO

Fundão deve ser tirada de lista onde acontece racionamento no Espírito Santo

Nesta quinta-feira, uma nova lista será publicada no Diário Oficial retificando a atual e retirando o município de Fundão

Publicado em 07 de Outubro de 2015 às 16:40

Publicado em 

07 out 2015 às 16:40
O município de Fundão, que está entre as cidades sob racionamento de água, deve sair da lista da resolução publicada na terça-feira (06) pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) que apresenta restrição e captação de água em diversos municípios capixabas. Na medida, que valerá por 15 dias, está proibida a captação água em qualquer horário, caso o uso não seja para o consumo humano.
Fundão deve ser tirada de lista onde acontece racionamento no ES
A cidade tinha entrado na relação, devido a situação mais critica na localidade de Cidade Nova da Serra, no município de Serra, onde o Córrego Chapada Grande secou e o abastecimento está sendo feito com água da estação de tratamento de Fundão. Apesar da seca também afetar a região, a prefeitura encaminhou nesta quarta-feira (07) um requerimento ao governo do Estado solicitando que a resolução seja retificada e a cidade seja retirada da lista de nove cidades onde ocorre o racionamento.
Segundo a prefeitura de Fundão, o município já tem adotado medidas para cumprir uma outra resolução publicada pela Agerh, que prevê a captação de água apenas entre as 5h e as 18h apenas para o uso humano e animal. Além disso, no requerimento a administração municipal informa que está fazendo campanhas de conscientização sobre o uso do recurso.
A Agerh esclareceu que a determinação do local foi realizada por coordenadas de GPS, que possui uma pequena margem de erro. Como Cidade Nova da Serra fica exatamente na divisa entre os município de Fundão e Serra, houve um erro de localização, pois o GPS acusou coordenadas que seriam de Fundão. Nesta quinta-feira (08), uma nova lista será publicada no Diário Oficial retificando a atual e retirando o município de Fundão.

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