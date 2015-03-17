Os funcionários da unidade de súde do bairro Santa Luiza, em Vitória, cruzaram os braços e não realizaram atendimentos na manhã desta terça-feira (17). A unidade presta atendimento aos moradores dos bairros Praia do Canto, Barro Vermelho, Santa Lúcia, Santa Luzia e Ilha do Frade. Mas, segundo os servidores, não há pessoal suficiente para dar conta da demanda, o que acarretou a paralisação desta terça.

Your browser does not support the audio element. Funcionários cruzam os braços e fecham posto de área nobre de Vitória

Os funcionários pediram para não serem identificados, mas contaram que há um certo descaso da prefeitura com a unidade por ela estar em bairro nobre. Segundo os servidores, a prefeitura acredita que os moradores da região não utilizam com tanta frequência os serviços públicos de saúde. No entanto, há 14 mil moradores cadastrados na unidade e dois médicos para atender a demanda. Os servidores da unidade alegam que há muita demanda por visitas domiciliares a idosos, mas pouca gente para dar conta de todo o trabalho.

Em meio à queda de braço entre os trabalhadores e o poder municipal, quem sofre é a população. A aposentada Aulerina da Silva, de 71 anos, tinha uma consulta marcada e buscava um encaminhamento para uma cirurgia, mas não conseguiu.

“Vim para fazer uma consulta e pegar remédios porque preciso fazer uma cirurgia urgente. É um absurdo, estamos com consulta marcada, mas chega aqui e não tem ninguém, eles têm que fazer reivindicação, mas é difícil”, contou.

O motorista Humberto Mariano, morador de Barro Vermelho, foi ao local buscar remédio para diabetes, mas também não conseguiu. “Está faltando funcionário demais aqui, está uma pouca vergonha. Eu não culpo os funcionários, mas é complicado porque venho aqui várias vezes e é difícil conseguir atendimento e tenho uma diabete altíssima, preciso de consulta e remédio”, disse.

Os funcionários colocaram cartazes informando da paralisação total nesta terça e exigiam o aumento do quadro de pessoal da unidade. Em resposta, a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória informou que segue o princípio de equidade, dividindo os atendimentos por territórios. Na unidade de Santa Luíza, duas equipes de estratégia da família compostas por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Além disso, a unidade conta com mais um médico clínico e um pediatra.