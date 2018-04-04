Correios | Sedex Crédito: Divulgação | Correios

Moradores de bairros da Serra estão tendo que se dirigir ao Centro de Distribuição Domiciliária (CDD) de Novo Horizonte, para pegar encomendas que deveriam ser entregues em casa. Funcionários dos Correios suspenderam as entregas nos bairros Serra Dourada 1, 2 e 3.

Your browser does not support the audio element. Funcionários ameaçam paralisar entrega de encomendas na Serra

Os trabalhadores reclamam da falta de segurança e do alto índice de assalto nestes bairros. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos do ES (SINTECT-ES), desde o final de 2016 foram registrados sequestros de veículos, ameaças e agressões aos carteiros. Ocorrências também foram registradas em Novo Horizonte, Feu Rosa, Laranjeiras e Serra Sede.

O cinegrafista Filip Brunoro, morador de Serra Dourada II, estranhou a demora na entrega de um produto que havia comprado. Ao rastrear a encomenda, foi orientado pelo Correios a retirar o produto no CDD de Novo Horizonte.

“Percebi que estava demorando a chegar uma encomenda, aí fui até o CDD de Novo Horizonte, que é longe da minha casa. Chegando lá, me deparei com uma fila gigante e descobri que não estavam mais entregando em Serra Dourada e em outros bairros. Eu tive que demandar tempo, porque é longe de casa, para ir lá pegar uma encomenda que eu paguei para poderem entregar na minha casa.”

O presidente do SINTECT-ES, Fischer Moreira, criticou a inércia dos Correios em garantir a segurança dos trabalhadores. O sindicalista diz ter ciência que a entrega é uma obrigação dos correios, pois o usuário paga por esse serviço. No entanto, a categoria promete paralisar a entrega de encomendas em todo o município da Serra caso a segurança não seja garantida.

“A empresa não se manifestou com nenhum plano de ação. Os trabalhadores deram mais alguns dias de prazo e, na próxima semana, vão deliberar se vão continuar trabalhando ou vão suspender as entregas em todos os bairros da Serra”, alertou.

A categoria prometeu se reunir na próxima segunda-feira (9), as 17h, no CDD de Novo Horizonte, para definir o que será feito. O sindicato sugeriu aos Correios o serviço de escolta armada e um sistema de monitoramento mais eficiente como formas de minimizar o problema.

Por nota, os Correios informaram que apenas as entregas de cartas e encomendas nos bairros Serra Dourada 1, 2 e 3 e em Cidade Pomar estão suspensas por prazo indeterminado, em virtude da falta de segurança pública. A empresa orienta ainda que os moradores destes bairros procurem o atendimento no CDD Novo Horizonte, de segunda a sexta-feira, de 10h as 16h.