Funcionário do McDonald´s é flagrado jogando óleo usado em bueiro de Vitória

Um morador de Vitória flagrou um funcionário da rede de lanchonetes McDonald´s despejando o que parece ser óleo de cozinha usado em um bueiro de Jardim da Penha, em Vitória. O despejo irregular caracteriza crime ambiental e a Prefeitura de Vitória já informou que autuou o estabelecimento em cerca de R$ 14 mil. No vídeo é possível ver o funcionário com dois tonéis de óleo, parado em uma esquina próxima à lanchonete, despejando o líquido no bueiro. O internauta, que prefere não ser identificado, também esperou o funcionário sair do local para fotografar o bueiro. Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do McDonald´s esclarece que "se trata de uma falha pontual, pois a loja conta com um sistema de coleta de óleo realizado por empresa terceirizada". A companhia também informou que está averiguando os fatos e tomando as providências internas cabíveis a respeito do ocorrido.