A fumaça provocada pelo incêndio que atinge a área de turfa na Serra causou um acidente no município, na manhã desta terça-feira (14). Por causa da baixa visibilidade da pista, um caminhão e um ônibus se envolveram em uma batida dentro do Terminal Industrial e Multimodal da Serra (Tims), nas margens da Rodovia do Contorno. Quatro pessoas ficaram feridas.

O local do acidente fica ao lado da área de turfa, próximo aos bairros José de Anchieta e Jardim Tropical. Nesta manhã, por volta de 7h30, segundo testemunhas, o vento levou a fumaça para a rodovia e o terminal, causando uma grande neblina capaz de encobrir a pista, o que causou o acidente, na versão dos motoristas.

Your browser does not support the audio element. Fumaça de incêndio em turfa causa acidente com quatro feridos na Serra

O proprietário do ônibus, Júlio César Cruz, contou que um caminhão de gás parou na pista porque o motorista não conseguia ter visibilidade. Assim, o ônibus que vinha logo atrás acabou colidindo na traseira do outro veículo. Para ele, a fumaça tem trazido muitos transtornos a motoristas e moradores da região.

“O motorista vinha descendo e se deparou com essa fumaça muito densa da turfa. Antes eu tinha passado e instruí o motorista a passar olhando pelo meio-fio, porque não tinha como ver nada. Aí o caminhão estava parado, porque também não tinha visibilidade e acabaram batendo. A fumaça incomoda muito, os carros ficam sempre fedendo a fumaça, tem hora que a gente não consegue nem respirar, mas hoje foi absurdo“, disse.

Havia 10 pessoas no ônibus no momento da batida. Três passageiros e o motorista se feriram e foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).

A vegetação de turfa, que é uma camada no subsolo, queima desde o início do ano, e a fumaça gerada pelo incêndio. Em março deste ano, o Corpo de Bombeiros constatou que o incêndio que atinge a área de turfa é de origem criminosa. Os militares identificaram um rastro de combustível no local onde o fogo se propagou novamente.

Nesta terça, segundo o Aspirante Caliman, do Corpo de Bombeiros, equipes voltaram a fazer o combate do incêndio. Segundo ele, a pequena quantidade de chuva que caiu nos últimos dias acabou intensificando a queima.

“Essa chuva umedeceu a vegetação, mas foi fraca e não suficiente para chegar as camadas mais profundas do solo, já que o incêndio é subterrâneo. Quando aquece o tempo de novo, como agora, a queima produz mais fumaça devido à água ali acumulada, causando uma fumaça maior. O ideal é que chova com grande intensidade”, disse.