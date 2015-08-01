Frota do Sistema Transcol vai receber vistorias surpresas nos terminais e garagens

Os ônibus do Sistema Transcol vão receber fiscalizações surpresas a partir deste mês de agosto. Toda a frota vai passar por uma espécie de vistoria relâmpago, que vai analisar aspectos técnicos dos veículos, como os itens de segurança. A ação realizada pela Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV) acontece após um acidente deixar um passageiro ferido quando a porta do coletivo se abriu com o ônibus em movimento, na última semana.

O objetivo é aumentar em 10% o número de vistorias em um ano. Ou seja, segundo a Ceturb-GV, a intenção é fazer pelo menos 500 vistorias a mais entre agosto de 2015 a agosto de 2016. Atualmente, são feitas 5.112 vistorias programadas por ano. Como a frota é composta de 1.704 veículos, cada coletivo acaba sendo fiscalizado três vezes por ano.

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A diretora de operações da Ceturb-GV, Rosana Giuberti, explica que as ações vão acontecer de maneira aleatória, seja em garagens ou em terminais, para identificar nos ônibus em operação possíveis falhas técnicas que devem ser corrigidas, visando a segurança dos usuários.

“Essa fiscalização aleatória e surpresa vai ocorrer durante o período de operação. De tal forma que a gente consiga identificar qualquer problema no veículo quando ele está rodando ao longo do dia”, explicou à Rádio CBN Vitória.

Usuário assíduo do Sistema Transcol, o estudante Júlio César Santos, de 19 anos, disse que também é preciso fiscalizar a atuação de motoristas que fazem manobras arriscadas e colocam os passageiros em risco. Ele também reclamou dos problemas nas portas.

“Eles colocam a placa falando que o ônibus não anda com a porta aberta, se isso não funciona, a gente fica sujeito a acidentes por confiar no sistema”, disse.