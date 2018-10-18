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Prefeitura de Vitória

Frota de carros da PMV será substituída por carros elétricos

Na última quarta-feira (18), foi lançado um edital para a compra de dois automóveis elétricos. A estimativa é que cada veículo gere uma economia de combustível de cerca de R$ 25 mil anuais

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 20:35

Publicado em 

18 out 2018 às 20:35
Carro elétrico gera economia aos cofres públicos e também reduz a poluição ambiental. Projeto da Secretaria Municipal de Obras e Habitação contempla dois veículos Crédito: Divulgação PMV
A Prefeitura de Vitória vai começar a substituir a frota de carros movidos a combustíveis por carros elétricos. Na última quarta-feira (18), foi lançado um edital para a compra de dois automóveis elétricos. A estimativa é que cada veículo gere uma economia de combustível de cerca de R$ 25 mil anuais.
Além da aquisição dos carros, até o fim deste mês, outra licitação será feita para contratar a empresa que construirá os eletropostos, onde os veículos serão carregados com energia gerada a partir de painéis fotovoltaicos.
Frota de carros da PMV será substituída por carros elétricos
Com o eletroposto, a expectativa é economizar R$ 25 mil por ano na conta de energia da Prefeitura. Isso porque as estruturas vão produzir energia excedente, que não será usada pelos carros e, por isso, lançada na rede. Assim, a administração municipal ganhará créditos com a concessionária de energia.
A expectativa é que até o fim de novembro, as duas licitações sejam concluídas e a prefeitura possa adquirir os carros e contratar a empresa para a construção dos eletropostos.
A aquisição dos carros é um projeto piloto da prefeitura. Ao longo dos anos, segundo o secretário municipal de Obras e Habitação, Sérgio Sá, o objetivo é tornar os veículos da prefeitura mais econômicos e sustentáveis do ponto de vista ambiental. “Esse é um laboratório, mas com uma intenção muito bem definida que é, gradativamente, substituir a frota de carros a combustão por automóveis elétricos”, disse.
Ainda de acordo com Sérgio Sá, não é possível estimar o valor que será pago por cada um dos carros, já que há uma margem grande de diferença de preços desses veículos. O valor de compra de um carro elétrico pode variar de R$ 60 mil a R$ 150 mil, segundo o secretário. Já os eletropostos custarão R$ 133 mil cada um.
Os veículos que serão adquiridos terão um padrão já preestabelecido pela prefeitura. Entre as exigências, os automóveis terão de contar com quatro portas, ter autonomia de 100 quilômetros e ser 100% elétricos, o que significa que podem ser movidos unicamente por energia elétrica.
Os carros vão ser utilizados nos serviços diários da administração municipal. Um deles ficará na sede da prefeitura e outro na Secretaria Municipal de Obras e Habitação (Semohab). Entre as atividades que serão feitas com esses carros, estão fiscalizações de obras e deslocamentos de equipes.
Atualmente, a Prefeitura de Vitória conta com uma frota de 275 veículos próprios. Segundo Sérgio Sá, cada um gera um custo de cerca de R$ 25 mil em combustíveis que passariam a ser economizados com carros elétricos.
Caso todos os automóveis a combustão fossem substituídos por outros movidos a energia elétrica, a economia poderia chegar a R$ 6,8 milhões por ano com combustíveis. Além disso, a economia na conta de luz da prefeitura poderia chegar a R$ 3,4 milhões por ano com a energia excedente que poderia ser injetada na rede elétrica.

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