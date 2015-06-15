Frio, dissimulado, agressivo, de comportamento explosivo e usuário de drogas. Esse é o perfil de Gleisson Pereira Miranda, 26 anos, segundo o delegado Rodrigo Sandi Mori, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pelas investigações da morte do estudante Rafael Melo, 14 anos. O assassinato ocorreu neste fim de semana em Cariacica. A principal linha de investigação é a de que Gleisson tenha matado Rafael após tentar abusar sexualmente do garoto. Porém, a hipótese de homofobia não está descartada, segundo o delegado."O tempo todo, Gleisson se mostrou tranquilo diante da gravidade do crime que estava sendo imputado à ele. Frio, porém, caindo em contradição várias vezes. E dissimulado, bem dissimulado. Diante de inúmeras provas que tem contra ele, ele negou. Mas, caiu em contradição em todo o depoimento. A reação dele na hora que fomos ao bairro e colocamos ele na viatura nos chamou atenção. Ele começou a tremer, apresentar nervosismo", afirmou à Rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Frio, dissimulado e agressivo, diz polícia sobre jovem que matou menino em Cariacica

O adolescente foi morto a pauladas e pedradas pelo tio de criação no bairro Santa Catarina, em Cariacica, na manhã de sábado (13). A polícia chegou ao acusado por meio do depoimento da irmã da vítima, uma criança de apenas 11 anos. Ela, que é a principal testemunha do crime, afirmou que viu o irmão e o tio saindo juntos de casa um pouco antes das 6 horas. Eles seguiam em direção à casa da avó, para tomar café da manhã.

Cerca de dez minutos depois, ela saiu na mesma direção e, ao chegar próximo ao local do crime, a menina se deparou com o irmão caído, ensanguentado e o tio ao lado de Rafael. Logo depois, o homem fugiu por um matagal.

Mais próximo

Depoimento de vizinhos, da mãe da vítima, Wanderléia Barbosa, e do padrasto do garoto, Rogério Pereira Miranda, primo e irmão de criação do suspeito pelo crime, também foram fundamentais para o desfecho da investigação. Segundo o delegado, mãe e padrasto relataram que dias antes do crime, o comportamento de Gleisson mudou em relação à Rafael.

"Ele estava muito mais próximo do menino. Sempre pegando o celular do garoto para bater foto, dormia no quarto do menino, passou a apresentar um comportamento diferente em relação à família, um pouco mais agitado", afirmou o delegado.

Gleisson morava há dois meses na casa do primo e irmão de criação. Ele saiu da casa da mãe após desavenças devido ao comportamento explosivo. O rapaz era usuário de cocaína, o que acentuava o temperamento agressivo, de acordo com a polícia. A mãe do rapaz chegou a relatar às autoridades que o jovem havia ameaçado de morte uma ex-namorada, com quem morou.

Logo após o corpo de Rafael Melo ter sido encontrado em uma estrada de chão a 100 metros da casa dele, Gleisson procurou por vizinhos para avisar que o menino estava morto. Entretanto, ele negou a informação à polícia. Agitado, ele foi o único parente a não comparecer no velório. Durante as investigações, o suspeito chegou a fazer as malas e dizer para a mãe que estava indo à Timbuí, em Fundão, a fim de participar de uma colheita de café. O jovem, inclusive, pediu dinheiro emprestado para vizinhos, mas a família impediu a fuga.

Investigação

Na casa do acusado, no cesto de roupa suja, foi encontrado uma bermuda reconhecida pelas testemunhas como sendo a que ele usava no dia da morte do estudante. Exames preliminares da perícia criminal apontaram vestígios de sangue.

A principal hipótese levantada pela polícia é a de que Gleisson tenha matado o estudante após tentar abusar sexualmente dele. Gleisson conhecia Rafael desde os cinco anos. No entanto, a polícia não descarta a hipótese de homofobia, segundo o delegado Rodrigo Sandi Mori. "Os depoimentos prestados apontam que ele vivia constantemente proferindo expressões de cunho discriminatório em razão da orientação sexual do menino", afirmou o delegado.