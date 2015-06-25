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FRIO E CHUVA

Frente fria traz chuva e vento forte ao Espírito Santo

Temperatura na região Serrana pode chegar a 8°C. Na tarde desta quarta-feira o tempo mudou em toda a Grande Vitória e no Litoral Sul, regiões onde ocorreram temporais

Publicado em 24 de Junho de 2015 às 22:11

Publicado em 

24 jun 2015 às 22:11
Quarta-feira (24) com novas mudanças nas condições do tempo. O dia já começou com muita nebulosidade e chove a partir desta tarde na região Sul e Sudeste do Espírito Santo. Uma frente fria também avança pelo Estado.
Da noite desta quarta para a madrugada de quinta, a chuva pode ser volumosa, alerta o Incaper. Internautas do Gazeta Online relatam chuva forte na tarde desta quarta-feira em municípios do sul do Estado.
A metade norte também deve ter aumento de nuvens, sendo que chove a partir da tarde em alguns trechos do extremo norte, na região Nordeste e no norte da região Noroeste. Não chove no centro-oeste do Estado.
No litoral sul e metropolitano ocorrem algumas rajadas moderadas a fortes de vento, principalmente da tarde para a noite. Essas rajadas chegam ao litoral norte no período da tarde, se intensificando durante a noite. As temperaturas variam entre 8 °C e 24 °C na região Serrana e vão de 11 °C a 28 °C nas demais regiões.
Com informações do portal Gazeta Online

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