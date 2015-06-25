Frente fria traz chuva e vento forte ao Espírito Santo

Quarta-feira (24) com novas mudanças nas condições do tempo. O dia já começou com muita nebulosidade e chove a partir desta tarde na região Sul e Sudeste do Espírito Santo. Uma frente fria também avança pelo Estado.

Da noite desta quarta para a madrugada de quinta, a chuva pode ser volumosa, alerta o Incaper. Internautas do Gazeta Online relatam chuva forte na tarde desta quarta-feira em municípios do sul do Estado.

A metade norte também deve ter aumento de nuvens, sendo que chove a partir da tarde em alguns trechos do extremo norte, na região Nordeste e no norte da região Noroeste. Não chove no centro-oeste do Estado.

No litoral sul e metropolitano ocorrem algumas rajadas moderadas a fortes de vento, principalmente da tarde para a noite. Essas rajadas chegam ao litoral norte no período da tarde, se intensificando durante a noite. As temperaturas variam entre 8 °C e 24 °C na região Serrana e vão de 11 °C a 28 °C nas demais regiões.