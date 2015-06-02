Fraude em seguro-defeso revela barcos lotados de pescadores fantasmas

LEANDRO NOSSA, MIKAELLA CAMPOS E PATRIK CAMPOREZ Rádio CBN Vitória (93,5 FM)A rede criminosa, responsável por desviar dos cofres públicos cerca de R$ 140 milhões em bolsa-pesca só no Espírito Santo, encontrou brechas nos sistemas do governo para inscrever falsos pescadores nas modalidades do seguro com a maior quantidade de parcelas, algumas vinculadas, inclusive, a espécies que nem poderiam ser pescadas. O esquema era “escancarado” principalmente na captura da lagosta, no Sul do Estado, que, em 2012, por exemplo, chegou a 1.905 beneficiários. O número, aliás, é quatro vezes maior que a capacidade de tripulantes. Uma contradição que levou os órgãos federais a constatarem que boa parte dos inscritos nas embarcações são laranjas.