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REPORTAGEM ESPECIAL

Fraude em seguro-defeso revela barcos lotados de pescadores fantasmas

Fiscalizações do Ibama, da Capitania dos Portos, dos ministério da Pesca e do Trabalho e Emprego, realizadas no ano passado, descobriram que alguns barcos chegavam a ter 20 pessoas registradas além do limite de tripulantes permitido pela Marinha

Publicado em 02 de Junho de 2015 às 14:07

Publicado em 

02 jun 2015 às 14:07
LEANDRO NOSSA, MIKAELLA CAMPOS E PATRIK CAMPOREZ Rádio CBN Vitória (93,5 FM)A rede criminosa, responsável por desviar dos cofres públicos cerca de R$ 140 milhões em bolsa-pesca só no Espírito Santo, encontrou brechas nos sistemas do governo para inscrever falsos pescadores nas modalidades do seguro com a maior quantidade de parcelas, algumas vinculadas, inclusive, a espécies que nem poderiam ser pescadas. O esquema era “escancarado” principalmente na captura da lagosta, no Sul do Estado, que, em 2012, por exemplo, chegou a 1.905 beneficiários. O número, aliás, é quatro vezes maior que a capacidade de tripulantes. Uma contradição que levou os órgãos federais a constatarem que boa parte dos inscritos nas embarcações são laranjas.
Segundo documentos obtidos pela Lei de Acesso à Informação, as 93 embarcações preparadas para pescar o animal no Estado suportam, ao todo, 449 tripulantes (a regulamentação da pesca artesanal não permite o revezamento de pescadores). Fiscalizações do Ibama, da Capitania dos Portos, dos ministério da Pesca e do Trabalho e Emprego, realizadas no ano passado, descobriram que alguns barcos chegavam a ter 20 pessoas registradas além do limite de tripulantes permitido pela Marinha.
Especial 3 - Leandro Nossa - Fraude no seguro-defeso ES registra quatro vezes mais pescadores do que o limite permitido nos barcos - 5.59s - 02-06-15
Ouça também:
Políticos do Estado são suspeitos de comprar votos com bolsa-pescaRede criminosa fatura R$ 140 milhões com bolsa-pesca

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