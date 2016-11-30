Uma nova expedição de cientistas chegará à foz do Rio Doce na próxima semana para analisar a qualidade da água do mar e do pescado na região. A coleta de amostras deve durar, aproximadamente, cinco dias, e será comandada pelo oceanógrafo Adalto Bianchini. A estimativa é que os resultados da pesquisa estejam prontos em até três meses.

Segundo Adalto Bianchini, que também é professor da Universidade Federal do Rio Grande (Furg, o objetivo da expedição é estudar quais os efeitos gerados pelo período chuvoso que começou neste mês de novembro. “Nós queremos focar essa terceira expedição mais na foz para avaliar, efetivamente, qual a contribuição do aumento das chuvas na foz do Rio Doce”, explicou.

Your browser does not support the audio element. Foz do Rio Doce terá nova expedição para análise de água tomada por lama

O professor fez parte de duas expedições que foram realizadas nos meses de fevereiro e de abril deste ano. Na ocasião, foram analisadas a concentração de metais, como cromo, cádmio, arsênio e ferro tanto na água como no pescado da foz do Rio Doce. A expedição que será na próxima semana vai servir para realizar o mesmo tipo de análise.

Análise de amostras

Nas coletas feitas no início do ano, a principal alteração verificada foi o aumento da concentração de ferro na água do mar e no pescado entre a primeira e a segunda expedição. O restante dos metais tiveram um pico de alta concentração na primeira pesquisa, mas tiveram o volume reduzido coleta feita em abril.

De acordo com o professor Adalto Bianchini, no ano que vem haverá uma nova expedição, financiada pela Fundação Renova, que fará coleta de materiais tanto na foz do Rio Doce como ao longo da Bacia Hidrográfica.