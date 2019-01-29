Fotógrafo capixaba ajuda a localizar corpo de vítima em Brumadinho

Marlon acompanhou de perto o trabalho de resgate de vítimas Crédito: Marlon Max

O fotojornalista capixaba Marlon Max, 32 anos, acompanhou de perto a dimensão da destruição provocada pelo rompimento da barragem de rejeitos de minério em

, Minas Gerais. Ele se deslocou até a região na madrugada do último domingo (27) e, ao usar a câmera para realizar seu trabalho, acabou também colaborando com o trabalho de resgate dos Bombeiros ao indicar a localização de um corpo, que estava preso no mar de lama.

Marlon Max, 32 anos Crédito: Marlon Max

O capixaba contou que, somente ao chegar na cidade, teve ideia do estrago que o rejeito de minério provocou. “É bem mais grave do que aparece na televisão. Tem lugar que a lama chegou a 15 metros de profundidade. Casas de dois andares, só apareciam o topo. O cheiro lá é muito forte”, explicou.

No domingo, por causa da chuva e acumulo de água em outra barragem na área do Córrego do Feijão, sirenes foram acionadas na madrugada para alertar a população sobre o perigo.

Nesse momento, havia poucas horas que Marlon estava em Brumadinho. Ele contou que como não conhecia a cidade e ficou sem saber para onde ir.

“Começou uma agitação muito grande na cidade e eu não conhecia a geografia, tinha acabado de chegar. Eu não sabia para qual lado estava a barreira, a antiga barragem. Não sabia para qual lado era a parte baixa. Segui um carro do bombeiro, até que o próprio bombeiro falou que eu não poderia acompanhar eles. E me orientou a estacionar o carro em um local alto”, explicou.

O fotógrafo fez muitos registro em três dias de trabalho, mas a imagem que mais o marcou foi de um corpo em meio a lama. Foi ele quem o localizou com o zoom da câmera e avisou para a equipe de resgate.

“Coloquei minha lente zoom no máximo, foi quando vi um monte de coisas parecendo barro. Vi também alguma coisa parecendo barro, mas com textura diferente. Tirei a foto, aproximei o zoom da tela da câmera e deu para ver que era um corpo, inclusive, de uma mulher. Chamei os bombeiros e depois de umas três horas eles fizeram a retirada do corpo”.

O fotojornalista capixaba Marlon Max, 32 anos, acompanhou de perto o trabalho de resgate de vítimas e de corpos em Brumadinho Crédito: Marlon Max

O capixaba trabalhava durante o dia e passava a noite dentro do carro, que ficou no estacionamento de um Pronto Atendimento da região.

“Na UPA tinha água e uma pousada ao lado deixou, eu e outros dois repórteres que estavam na mesma situação, um de São Paulo e outro de Minas, tomar banho no vestiário que tinha no campo de futebol”.

O fotojornalista retornou para o Espírito Santo nesta terça-feira (29).

Mini Entrevista

O que você viu quando chegou em Brumadinho?

Imaginava que Brumadinho era uma cidade pequena, mas é bem grande. O cheiro de carne poder no local é muito forte.

Viu corpos sendo resgatados?

Eu ajudei a localizar um corpo com minha lente. Usei o zoom e confirmei que se tratava de uma corpo de uma mulher.

Você conseguia ficar perto do local onde os bombeiros fazem buscas?

Tinha muitas restrições. No dia em que houve risco de rompimento de barragem, a imprensa ficou impedida de transitar na parte baixa da cidade.

Como você conseguiu captar as imagens dos bombeiros trabalhando?