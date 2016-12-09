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CONTAS PÚBLICAS

Fórum vai pedir suspensão do Termo de Ajustamento de Gestão no Estado

Argumento é que o TAG se sobrepõe à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)

Publicado em 09 de Dezembro de 2016 às 18:24

Publicado em 

09 dez 2016 às 18:24
O Fórum de Carreiras Típicas do Estado do Espírito Santo (Focates) vai oferecer representação ao procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para que a Procuradoria Geral da República proponha uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) para derrubar a lei estadual que criou o Termos de Ajustamento de Gestão (TAGs). Para o Fórum, o TAG se sobrepõe à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O Focates reúne entidades representativas de carreiras que desenvolvam atividades essenciais e exclusivas dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e no âmbito do serviço público estadual.
Fórum vai pedir suspensão do Termo de Ajustamento de Gestão no Estado
O TAG aumenta em até 24 meses o prazo para que gestores que estejam infringindo a Lei de Responsabilidade Fiscal possam regularizar as contas. Para muitos, o mecanismo foi criado para beneficiar o Tribunal de Justiça do Estado (TJES), que atualmente está com as despesas com o funcionalismo em 6,18%, acima da LRF que determina que o gasto com pessoal não ultrapasse 6% da receita corrente líquida do estado.
Por meio de um eventual TAG firmado entre o Tribunal de Contas do Estado (TCES) e o Judiciário, o TJES teria até dois anos para ajustar o gasto com pessoal a 6% da receita corrente líquida, prazo que seria maior do que o estipulado pela LRF.
Para o auditor do TCES e vice-presidente do Focatis, Rafael Lamas, o TAG não tem porquê existir, já que a legislação prevê o que os poderes e órgãos devem fazer para se adequar aos limites legais. “A Constituição é clara em relação aos assuntos de responsabilidade fiscal. Também temos a LRF que traz todas as medidas que os órgãos, municípios e estado devem se ater para poder voltar aos limites constitucionais”, destacou.
O Fórum também vai ingressar com representação no Ministério Público Estadual e no Ministério Público de Contas para que as informações dos incentivos fiscais que o Estado concede a empresas sejam divulgados.
Por nota, a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) disse que os dados sobre incentivos fiscais não podem ser divulgados porque essas informações são protegidas por sigilo fiscal.

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