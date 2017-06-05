Fórum de Combate à Corrupção mira Saúde Pública no ES

O Fórum de Combate à Corrupção no Espírito Santo (Focco-ES), que é formado por diversos órgãos públicos, vai voltar as atenções para a Saúde no Estado. De acordo com o secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União (TCU), Edmur Baida, será feita uma auditoria na área. No entanto, ainda não estão definidos os objetos da ação e nem se isso será feito no âmbito estadual ou no municipal.

As auditorias são planejadas por um dos grupos de trabalho do Focco formado por TCU, Tribunal de Contas do Estado e Controladoria Geral da União. A estimativa, segundo Edmur Baida, é que as auditorias sejam iniciadas a partir do mês de setembro e que, até o fim do ano, os relatórios referentes a essas ações estejam concluídos.

O secretário de Controle Externo do TCU explica como esse trabalho será feito. “O objetivo é que os auditores se reúnam e definam um planejamento e os municípios e entidades que serão abordados. A partir daí, seriam confeccionados três relatórios, mas com um padrão já pré-definido no planejamento. A área escolhida é a de Saúde, mas ainda precisamos definir qual o objeto dessa área que será abordado”, explicou.

Segundo Edmur Baida, há vários objetos que podem ser auditados dentro da Saúde, como contrato de compras de medicamentos ou de prestação de serviços, por exemplo.

Com o combate à corrupção cada vez mais em evidência por conta da Operação Lava Jato, o secretário do TCU explica que a operação tem servido como parâmetro para medidas tomadas pelo tribunal. Uma delas é a criação da Seinfra Operações, que cuida de processos relacionados à Lava Jato.

“Ali, os colegas auditores desenvolvem, em parceria com o Ministério Público Federal, inclusive com pessoas de Curitiba, mecanismos para melhorar a forma de trabalho tanto do TCU quanto dos próprios promotores e procuradores que estão trabalhando na Lava Jato”, informou.