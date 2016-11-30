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Forte São João recebe Dia D contra dengue, zika e chikungunya, em Vitória

Dia D de combate ao mosquito Aedes Aegypti será realizado nesta sexta-feira (02) em todo o país

Publicado em 30 de Novembro de 2016 às 19:16

Publicado em 

30 nov 2016 às 19:16
O Dia D de combate ao mosquito Aedes Aegypti será realizado nesta sexta-feira (02) em todo o país. A convocação para o evento que pretende eliminar criadouros do vetor que transmite dengue, zika e chikungunya foi feita pelo Ministro da Saúde, Ricardo Barros. No Estado, a ação será no bairro Forte São João, Vitória.
O ministro da Cultura, Roberto Freire, virá ao Espírito Santo para participar da mobilização. De acordo com a gerente da Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Gilsa Rodrigues, as residências terão prioridade.
Forte São João recebe Dia D contra dengue, zika e chikungunya, em Vitória
“Vamos fazer visitas nas casas com objetivo de eliminar os criadouros e orientar os moradores”, disse.
Com a aproximação do verão, a preocupação dos órgãos de saúde é que o número de casos de doenças provocadas pelo mosquito Aedes Aegypti aumentem. No Espírito Santo, desde o início do ano, já foram registrados 51.848 casos de dengue. Desse total, 22 pessoas morreram por causa da doença e 17 óbitos estão em investigação.
Vila Velha também terá Dia D nesta sexta. A mobilização será nas escolas municipais. Oitenta pessoas estarão envolvidas na ação.

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