O Dia D de combate ao mosquito Aedes Aegypti será realizado nesta sexta-feira (02) em todo o país. A convocação para o evento que pretende eliminar criadouros do vetor que transmite dengue, zika e chikungunya foi feita pelo Ministro da Saúde, Ricardo Barros. No Estado, a ação será no bairro Forte São João, Vitória.

O ministro da Cultura, Roberto Freire, virá ao Espírito Santo para participar da mobilização. De acordo com a gerente da Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Gilsa Rodrigues, as residências terão prioridade.

Your browser does not support the audio element. Forte São João recebe Dia D contra dengue, zika e chikungunya, em Vitória

“Vamos fazer visitas nas casas com objetivo de eliminar os criadouros e orientar os moradores”, disse.

Com a aproximação do verão, a preocupação dos órgãos de saúde é que o número de casos de doenças provocadas pelo mosquito Aedes Aegypti aumentem. No Espírito Santo, desde o início do ano, já foram registrados 51.848 casos de dengue. Desse total, 22 pessoas morreram por causa da doença e 17 óbitos estão em investigação.