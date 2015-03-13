Forças de segurança e comércio em alerta para protestos na Reta da Penha

Já a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) orientou que os lojistas mantenham o horário normal de funcionamento. No entanto, alguns centros comerciais da avenida vão avaliar se mantêm as portas abertas durante as manifestações. Os protestos também vão alterar o expediente do Judiciário. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo informou que funcionará de 12h as 15h.Os protestos estão com foco no Governo Federal e no escândalo de corrupção na Petrobras. Nesta sexta, centrais sindicais como a CUT, CGT e Força Sindical farão o ato em defesa da estatal do petróleo. Haverá uma concentração, às 16h, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com saída prevista para as 18h, em passeata pela Reta da Penha com direção à sede da Petrobras. O protesto segue movimentos de todo o país, no chamado Dia Nacional de Luta em defesa da Classe Trabalhadora, da Democracia, da Petrobras e da Reforma Política. No entanto, antes do protesto em defesa da Petrobras, um outro grupo vai se manifestar contra a estatal. Por volta de 15 horas, os manifestantes que estão mobilizados para o protesto deste domingo (15), na Praça do Papa e com foco no impeachment de Dilma, também estarão no prédio da estatal, na Reta da Penha, fazendo a divulgação do ato.O secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Motta, a Guarda Municipal estará preparada para intervir no trânsito. A orientação é evitar a Reta da Penha. “Estaremos acompanhando toda a movimentação e caso haja bloqueios, estaremos preparados. A indicação é que se evite a Reta da Penha e antecipem os compromissos", contou. Caso a manifestação prevista para se reunir em frente à sede da Petrobras ocupe os dois sentidos da avenida, o trânsito será desviado na Ponte da Passagem e na altura da Avenida Rio Branco. Caso apenas um sentido da Reta da Penha seja ocupado, o trânsito seguira normalmente pela via desobstruída.Nesta manhã, o comércio da Reta da Penha funcionou normalmente. A maioria dos comerciantes diz que vai manter o expediente normal. Os centros comerciais Tiffany Center, Boulevard da Praia e Centro da Praia Shopping, na Reta da Penha, informaram que vão abrir normalmente, mas irão avaliar a manutenção das portas abertas com o decorrer da manifestação. A segurança nestes shoppings foi reforçada.