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Iluminação pública

Força-tarefa para combater o furto de fios de cobre em Vitória

A partir da próxima semana, a Prefeitura vai fiscalizar 22 pontos comerciais de ferro-velhos na cidade que podem servir como receptadores desse material furtado

Publicado em 08 de Março de 2019 às 13:50

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

08 mar 2019 às 13:50
Polícia Militar e Guarda Municipal trabalham em conjunto no combate ao roubo de fios elétricos Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória
Uma força-tarefa da Prefeitura de Vitória com a Polícia Militar foi montada para combater o furto de fios de cobre na capital, usados na iluminação pública e em semáforos.
Por mês, em virtude desses crimes, a Prefeitura gasta, em média, entre R$ 20 mil e 30 mil mensais somente com o reparo de luminárias, fios, lâmpadas, projetores e semáforos.
A partir da próxima semana, a Prefeitura vai fiscalizar 22 pontos comerciais de ferro-velhos na cidade que podem servir como receptadores de material furtado.
O secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, reforçou que esse prejuízo acaba caindo na conta do cidadão, já que o valor usado no reparo dos materiais furtados poderia ser usado para investir em outras áreas do município. "Fora o risco que tem provocado. Quando eles fazem a retirada de um fio de um semáforo no cruzamento, que fica sem funcionar por falta de energia"
A suspeita é de que os criminosos abram os buracos no chão durante o dia para a noite retirar os fios.
Na Serra, o prejuízo com furtos de fios de iluminação pública também foi grande: mais de R$ 1,6 milhão para a Prefeitura somente em 2018. Ao todo, a Secretaria de Serviços da Serra fez a reposição de quase 20 mil metros de cabos elétricos em redes subterrâneas e aéreas.
O secretário da pasta, Igor Elson de Almeida, faz um apelo para que os moradores denunciem caso vejam a ação dos criminosos. "É dinheiro público. Temos buscado conscientizar a população para denunciar, chame a polícia. É um dinheiro que todos nós temos que cuidar".
Procurado, o município de Vila Velha afirmou que não há registros de prejuízos por esse tipo de crime. A Superintendência de Iluminação Pública da Prefeitura de Cariacica informa que em 2017 foram furtados 8500 metros de cabos elétricos na BR 101 e Rodovia do Contorno, no trecho correspondente ao município. Os gastos foram calculados em R$ 210 mil. Para combater essa ação criminosa, a Superintendência, no final de 2017, passou a repor o sistema de iluminação da via federal, instalando os cabos em rede aérea (antes o cabeamento era subterrâneo). Desde então, não houve registro de furtos na cidade em 2018 e 2019.

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