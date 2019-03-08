Força-tarefa para combater o furto de fios de cobre em Vitória

Polícia Militar e Guarda Municipal trabalham em conjunto no combate ao roubo de fios elétricos Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória

Uma força-tarefa da Prefeitura de Vitória com a Polícia Militar foi montada para combater o furto de fios de cobre na capital, usados na iluminação pública e em semáforos.

Por mês, em virtude desses crimes, a Prefeitura gasta, em média, entre R$ 20 mil e 30 mil mensais somente com o reparo de luminárias, fios, lâmpadas, projetores e semáforos.

A partir da próxima semana, a Prefeitura vai fiscalizar 22 pontos comerciais de ferro-velhos na cidade que podem servir como receptadores de material furtado.

O secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, reforçou que esse prejuízo acaba caindo na conta do cidadão, já que o valor usado no reparo dos materiais furtados poderia ser usado para investir em outras áreas do município. "Fora o risco que tem provocado. Quando eles fazem a retirada de um fio de um semáforo no cruzamento, que fica sem funcionar por falta de energia"

A suspeita é de que os criminosos abram os buracos no chão durante o dia para a noite retirar os fios.

Na Serra, o prejuízo com furtos de fios de iluminação pública também foi grande: mais de R$ 1,6 milhão para a Prefeitura somente em 2018. Ao todo, a Secretaria de Serviços da Serra fez a reposição de quase 20 mil metros de cabos elétricos em redes subterrâneas e aéreas.

O secretário da pasta, Igor Elson de Almeida, faz um apelo para que os moradores denunciem caso vejam a ação dos criminosos. "É dinheiro público. Temos buscado conscientizar a população para denunciar, chame a polícia. É um dinheiro que todos nós temos que cuidar".