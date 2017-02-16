Força-tarefa no Espírito Santo conta com agentes da Abin

A Força-Tarefa Conjunta Capixaba conta também com o apoio de membros da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que auxiliam na investigação dos acontecimentos das últimas semanas na Grande Vitória. A informação é do coronel Alves da Costa, porta-voz da força-tarefa em entrevista à rádio CBN Vitória.

“ A Abin exerce seu papel tradicional, trabalha em coordenação com nosso centro de inteligência e em coordenação com as tropas que estão aqui e trabalho de apoio e cooperação mútua para atingir os objetivos”, afirmou.

Your browser does not support the audio element. Membros da ABIN auxiliam nas investigações da Crise de Segurança no ES

O coronel explicou que as tropas tem realizado abordagens nas ruas para identificar criminosos e assim suprir a necessidade de policiamento ostensivo em diferentes regiões. De acordo com ele as abordagens inibem a ação de assaltantes e saqueadores.

“Nós abordamos as pessoas na rua exatamente para identificar criminosos e perturbadores da ordem pública. As pessoas que estavam fazendo atos hostis, saques, eles se sentiam à vontade para fazer, então no momento que a gente vai para as ruas e verifica quem está passando, a gente tole essa iniciativa dessas pessoas que fazem atitudes criminosas e a sociedade volta a sua normalidade”, explicou.

Nesta quarta-feira (15), a Polícia Civil e o Exército fizeram operação em morros e bairros periféricos de Vila Velha, para buscar informações e localizar os envolvidos no ataque e queima de dois ônibus, que ocorreram nesta semana na Região Metropolitana.