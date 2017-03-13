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Força-tarefa na Serra deve vacinar 60 mil pessoas contra febre amarela em dois dias

Meta do município é imunizar 100% do público-alvo até o fim desta semana

Publicado em 13 de Março de 2017 às 19:07

Publicado em 

13 mar 2017 às 19:07
O município da Serra criou uma força-tarefa de vacina contra febre amarela para tentar imunizar 100% do público-alvo até o final desta semana. Somente nesta terça (14) e quarta-feira (15), 60 mil doses vão estar disponíveis em 37 locais do município. Por causa da força-tarefa, as unidades de saúde não vão oferecer os serviços de rotina nestes dois dias.
O atendimento será realizado das 8h às 16h. Em Nova Almeida, além da unidade de saúde, a vacinação também é oferecida na Igreja Metodista.
Força-tarefa na Serra deve vacinar 60 mil pessoas contra febre amarela em dois dias
Desde o início da força-tarefa, na última sexta-feira (10), as Unidades de Saúde passaram a atuar exclusivamente com a aplicação da vacina de febre amarela. Desde o início da vacinação, mais de 290 mil pessoas já foram imunizadas, o que representa 77% do público-alvo.
Idosos
Durante o período desta ação, as pessoas com mais de 60 anos e os que possuem fatores de risco que não tiverem laudo poderão passar por atendimento médico na hora e, caso estejam aptas, receberão a vacina.
As senhas serão distribuídas por ordem de chegada e conforme o número de doses disponíveis em cada unidade de atendimento, a partir das 7h30. A prefeitura reforça que não há necessidade das pessoas dormirem na fila.
Vila Velha
Vila Velha já atingiu 60% da cobertura vacinal, com 217.945 pessoas imunizadas. Nesta semana, a estratégia do município é a vacinação porta a porta. Atualmente, mais de 120 empresas e instituições, como indústrias, igrejas e escolas já têm atendimento agendado até o final de março.
A empresa interessada em vacinar os funcionários deve entrar em contato com a Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha pelo telefone 3239-1731 para agendamento do serviço.

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