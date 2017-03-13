O município da Serra criou uma força-tarefa de vacina contra febre amarela para tentar imunizar 100% do público-alvo até o final desta semana. Somente nesta terça (14) e quarta-feira (15), 60 mil doses vão estar disponíveis em 37 locais do município. Por causa da força-tarefa, as unidades de saúde não vão oferecer os serviços de rotina nestes dois dias.

O atendimento será realizado das 8h às 16h. Em Nova Almeida, além da unidade de saúde, a vacinação também é oferecida na Igreja Metodista.

Your browser does not support the audio element. Força-tarefa na Serra deve vacinar 60 mil pessoas contra febre amarela em dois dias

Desde o início da força-tarefa, na última sexta-feira (10), as Unidades de Saúde passaram a atuar exclusivamente com a aplicação da vacina de febre amarela. Desde o início da vacinação, mais de 290 mil pessoas já foram imunizadas, o que representa 77% do público-alvo.

Idosos

Durante o período desta ação, as pessoas com mais de 60 anos e os que possuem fatores de risco que não tiverem laudo poderão passar por atendimento médico na hora e, caso estejam aptas, receberão a vacina.

As senhas serão distribuídas por ordem de chegada e conforme o número de doses disponíveis em cada unidade de atendimento, a partir das 7h30. A prefeitura reforça que não há necessidade das pessoas dormirem na fila.

Vila Velha

Vila Velha já atingiu 60% da cobertura vacinal, com 217.945 pessoas imunizadas. Nesta semana, a estratégia do município é a vacinação porta a porta. Atualmente, mais de 120 empresas e instituições, como indústrias, igrejas e escolas já têm atendimento agendado até o final de março.