O Detran e o Sindicato das Empresas de Rochas Ornamentais do Espírito Santo deram início nesta segunda-feira (02) à uma mobilização para regularizar os transportadores de rochas e chapas de granito no Estado.

Your browser does not support the audio element. Força-tarefa é montada para regularizar transportadores de rochas

A Força-Tarefa vai durar pelos próximos 60 dias e é voltada para empresas filiadas e não-filiadas ao sindicato. Pelos menos dois graves acidentes na BR 101 em 2017 tiveram carretas com rochas entre os carros envolvidos.

Para facilitar a vida dos proprietários das carretas, os procedimentos são feitos em apenas 24 horas, prazo suficiente para que obtenham toda a documentação do veículo. Segundo o diretor do Sindirochas Eutemar Venturim, o mutirão tem como objetivo regularizar uma grande quantidade veículos irregulares, principalmente transportadores de chapas.

"O objetivo é principalmente carretas de transporte de chapas, que após a resolução 354 de 2010, não procuraram se adequar. É uma grande parte. As que procuraram se adequar estão com dificuldade no Detran, uma vez que é competência da Ciretran", afirma.