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Cachoeiro de Itapemirim

Força-Tarefa é montada para regularizar transportadores de rochas

A Força-Tarefa vai durar pelos próximos 60 dias e é voltada para empresas filiadas e não-filiadas ao sindicato.

Publicado em 02 de Outubro de 2017 às 16:38

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

02 out 2017 às 16:38
O Detran e o Sindicato das Empresas de Rochas Ornamentais do Espírito Santo deram início nesta segunda-feira (02) à uma mobilização para regularizar os transportadores de rochas e chapas de granito no Estado.
Força-tarefa é montada para regularizar transportadores de rochas
A Força-Tarefa vai durar pelos próximos 60 dias e é voltada para empresas filiadas e não-filiadas ao sindicato. Pelos menos dois graves acidentes na BR 101 em 2017 tiveram carretas com rochas entre os carros envolvidos.
Para facilitar a vida dos proprietários das carretas, os procedimentos são feitos em apenas 24 horas, prazo suficiente para que obtenham toda a documentação do veículo. Segundo o diretor do Sindirochas Eutemar Venturim, o mutirão tem como objetivo regularizar uma grande quantidade veículos irregulares, principalmente transportadores de chapas.
"O objetivo é principalmente carretas de transporte de chapas, que após a resolução 354 de 2010, não procuraram se adequar. É uma grande parte. As que procuraram se adequar estão com dificuldade no Detran, uma vez que é competência da Ciretran", afirma.
O Sindirochas oferece estrutura física, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim,  para que os servidores do Detran realizem os serviços, de 8h às 18h. Assim, os proprietários de carretas não precisam ir às Ciretrans.

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