Enfrentando a maior seca dos últimos 40 anos registrada no mês de janeiro, o governo estadual vem buscando alternativas para reverter a situação e estimular o setor agropecuário no Estado. Com a atual situação, municípios capixabas já decretaram estado de emergência e a expectativa é que os prejuízos já somem R$ 1,3 bilhão. A lavoura de café deve ser a mais afetada pelo longo período de estiagem com perdas de até 30%, segundo levantamentos do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Diante do panorama crítico, o Ministério Público precisou construir Termos de Ajustes de Conduta (TAC) com cidades atendidas por algumas bacias e sub-bacias do Estado. Já o Executivo Estadual realiza reuniões diárias em todos seus escalões. A palavra de ordem dada pelo governador Paulo Hartung é de acompanhar de perto a situação de cada município e apoio incondicional às prefeituras, segundo frisou o secretário estadual de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Octaciano Neto.
Força-tarefa contra a seca no ES tem reuniões diárias, análise de situação de emergência e negociação com bancos
"A situação é muito drástica. Estamos acompanhando de perto a orientação de percorrer todos o Estado, visitar os municípios, para entender a real crise em cada uma das regiões. O governo tem acompanhado a crise diariamente. Temos feito reuniões com o conjunto do governo todos os dias para pensar em medidas que serão adotadas", apontou.
Nesta terça-feira (27), prefeitos de nove municípios, incluindo todos os da Grande Vitória, tiveram uma reunião com Hartung na Residência Oficial do governo.Três alternativas já foram anunciadas para o setor de agropecuária, e começaram a valer nesta segunda-feira (26). A primeira delas são as reuniões entre os técnicos do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF) e do Incaper com os prefeitos para auxiliar na elaboração dos decretos de emergência, segundo Octaciano. "Porque muitas vezes, sai um decreto do município, chega na Defesa Civil para homologar, precisa retornar por falta de fundamentação dos dados", explicou à Rádio CBN Vitória.Em seguida está a permissão do Idaf para o abate de vacas no sistema de inspeção estadual no terço final de gestação. Segundo o secretário estadual de agricultura, "muitos animais estão sofrendo com a falta de água e comida no campo. Esse abate irá aliviar a pastagem e permite que outros animais continuem na propriedade rural".Em terceiro, na questão das finanças, a Seag iniciou na semana passada uma negociação com o Banco Central pedindo a prorrogação das parcelas dos financiamentos bancários que estão vencendo no primeiro semestre deste ano. Outra negociação também foi feita com instituições que operam créditos agropecuário no Espírito Santo para renegociar dívidas e aberturas de novas linhas de créditos para agricultores e pescadores. Tomando como base a produção e o faturamento bruto dos produtores rurais no ano de 2014, o valor das perdas poderão chegar a R$ 1,390 bilhão. Otaciano Netto frisou que ano passado, toda a produção foi de R$ 7,4 bilhões. Em um comparativo entre as fortes chuvas do final de 2013 e longa estiagem do final de 2014, o titular da Seag afirma que é preciso conscientizar-se que problemas ocasionados pelas mudanças climáticas e a falta d'água "não é mais coisa do futuro". "É uma realidade da nossa sociedade. Está na nossa vida e temos que fazer um enfrentamento, criar políticas para conviver com essas mudanças climáticas, com excesso de chuvas e excesso de secas", afirmou.Otaciano ressaltou que falta no Espírito Santo uma política de segurança hídrica, já que o Estado é carente de barragens e represas que consigam "estocar" as águas geradas pelos períodos de excesso de chuva. Outro desafio do governo é promover investimentos para a ampliação da cobertura florestal e preservação das nascentes dos rios.Os reflexos mais intensos da crise hídrica tem sido provocados no Sul do Estado, segundo o secretário. De acordo com ele, por já estar acostumado com longos períodos de seca, o Norte do Estado já está mais preparado para fazer uma reservação de água. Para as previsões do clima, Otaciano Neto é taxativo: veremos chuvas em fevereiro e março, e depois as águas voltam a cair apenas em outubro. Nos sete meses seguintes, resta aos capixabas cooperar reduzindo o consumo de água e promover mecanismos de preservação.