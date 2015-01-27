Força-tarefa contra a seca no ES tem reuniões diárias, análise de situação de emergência e negociação com bancos

Nesta terça-feira (27), prefeitos de nove municípios, incluindo todos os da Grande Vitória, tiveram uma reunião com Hartung na Residência Oficial do governo.Três alternativas já foram anunciadas para o setor de agropecuária, e começaram a valer nesta segunda-feira (26). A primeira delas são as reuniões entre os técnicos do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF) e do Incaper com os prefeitos para auxiliar na elaboração dos decretos de emergência, segundo Octaciano. "Porque muitas vezes, sai um decreto do município, chega na Defesa Civil para homologar, precisa retornar por falta de fundamentação dos dados", explicou à Rádio CBN Vitória.Em seguida está a permissão do Idaf para o abate de vacas no sistema de inspeção estadual no terço final de gestação. Segundo o secretário estadual de agricultura, "muitos animais estão sofrendo com a falta de água e comida no campo. Esse abate irá aliviar a pastagem e permite que outros animais continuem na propriedade rural".Em terceiro, na questão das finanças, a Seag iniciou na semana passada uma negociação com o Banco Central pedindo a prorrogação das parcelas dos financiamentos bancários que estão vencendo no primeiro semestre deste ano. Outra negociação também foi feita com instituições que operam créditos agropecuário no Espírito Santo para renegociar dívidas e aberturas de novas linhas de créditos para agricultores e pescadores. Tomando como base a produção e o faturamento bruto dos produtores rurais no ano de 2014, o valor das perdas poderão chegar a R$ 1,390 bilhão. Otaciano Netto frisou que ano passado, toda a produção foi de R$ 7,4 bilhões. Em um comparativo entre as fortes chuvas do final de 2013 e longa estiagem do final de 2014, o titular da Seag afirma que é preciso conscientizar-se que problemas ocasionados pelas mudanças climáticas e a falta d'água "não é mais coisa do futuro". "É uma realidade da nossa sociedade. Está na nossa vida e temos que fazer um enfrentamento, criar políticas para conviver com essas mudanças climáticas, com excesso de chuvas e excesso de secas", afirmou.Otaciano ressaltou que falta no Espírito Santo uma política de segurança hídrica, já que o Estado é carente de barragens e represas que consigam "estocar" as águas geradas pelos períodos de excesso de chuva. Outro desafio do governo é promover investimentos para a ampliação da cobertura florestal e preservação das nascentes dos rios.Os reflexos mais intensos da crise hídrica tem sido provocados no Sul do Estado, segundo o secretário. De acordo com ele, por já estar acostumado com longos períodos de seca, o Norte do Estado já está mais preparado para fazer uma reservação de água. Para as previsões do clima, Otaciano Neto é taxativo: veremos chuvas em fevereiro e março, e depois as águas voltam a cair apenas em outubro. Nos sete meses seguintes, resta aos capixabas cooperar reduzindo o consumo de água e promover mecanismos de preservação.