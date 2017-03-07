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Crise na Segurança

Força-Tarefa Conjunta Capixaba custou R$ 37,5 milhões ao Governo Federal

O ministro da Defesa, Raul Jungman, esteve no Espírito Santo nesta terça-feira (7) para divulgação do balanço da Operação Capixaba

Publicado em 07 de Março de 2017 às 17:45

Publicado em 

07 mar 2017 às 17:45
A atuação das Forças Armadas e dos homens da Força Nacional no Espírito Santo custou R$ 37,5 milhões ao Governo Federal. A missão denominada Força-Tarefa Conjunta Capixaba visou retomar a estabilidade e a segurança da população em meio ao caos gerado pela paralisação da Polícia Militar, iniciada no dia 4 de fevereiro.
Força-Tarefa Conjunta Capixaba custou 37.5 milhões de reais ao Governo Federal
Segundo o ministro da Defesa, Raul Jungman, que esteve no Espírito Santo nesta terça-feira (7) para divulgação do balanço da Operação Capixaba, só de combustível foram gastos 67 toneladas de óleo diesel, e aproximadamente a mesma quantidade de querosene de aviação. "Nós tivemos 3,4 mil homens. Aí você soma a alimentação, lavanderia, saúde, etc. Tudo isso envolveu esse custo”, explicou.
O balanço mostra que foram empregados 3.169 homens das Forças Armadas, sendo 2.637 do Exército, 382 da Marinha e 150 da Força Aérea Brasileira, além de outros 287 da Força Nacional. Considerando os veículos, foram 227 viaturas,7 blindados e quatro helicópteros. As aeronaves são de Taubaté, em São Paulo, e os blindados do Rio de Janeiro, e voltam na quinta-feira para os locais de origem.
No quesito atuação dos militares, foram 11.645 abordagens, 108 prisões, 1.585 patrulhas, 38 operações, 490 bloqueios em vias e 260 horas de voo com as aeronaves utilizadas pela Força-Tarefa. Durante os dias de paralisação da PM, 200 pessoas foram assassinadas, de acordo com dados do Sindicato dos Policiais Civis do Estado Espírito Santo (Sindipol-ES).
As tropas das Forças Armadas e da Força Nacional começaram a deixar o Estado no último final de semana. Cerca de mil homens já saíram das terras capixabas e outros 2 mil devem partir até quinta-feira (9).

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