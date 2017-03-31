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Força Nacional fica mais 15 dias no Espírito Santo

Tropa chegou ao início de fevereiro, devido à crise instaurada na segurança pública, provocada pela greve de policiais militares. Paralisação durou mais de 20 dias

Publicado em 31 de Março de 2017 às 19:34

Publicado em 

31 mar 2017 às 19:34
O Estado anunciou que a atuação da Força Nacional será prorrogada por mais 15 dias. A afirmação é da Secretaria de Segurança Pública (Sesp), em comunicado divulgado na noite desta sexta-feira (31). O enceramento da operação seria neste mesmo dia.
No último dia 27, o governo informou que não iria solicitar a permanência da tropa federal. Dias antes dessa informação, o Ministério da Justiça informou à Rádio CBN Vitória que essa permanência iria depender da necessidade ou não do Estado em prorrogar a presença dos policiais da Secretaria Nacional de Segurança Pública.
De acordo com o coronel Benedito Pereira, à frente da tropa no Estado, a Força Nacional atuou com efetivo de 287 soldados no Espírito Santo, parte desses homens já foi embora para suas cidades de origem.
A Força Nacional de Segurança chegou ao Estado no início de fevereiro, devido à crise instaurada na segurança pública, provocada pela greve de policiais militares. A paralisação durou mais de 20 dias.

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