Força Nacional fica mais 15 dias no Espírito Santo

O Estado anunciou que a atuação da Força Nacional será prorrogada por mais 15 dias. A afirmação é da Secretaria de Segurança Pública (Sesp), em comunicado divulgado na noite desta sexta-feira (31). O enceramento da operação seria neste mesmo dia.

No último dia 27, o governo informou que não iria solicitar a permanência da tropa federal. Dias antes dessa informação, o Ministério da Justiça informou à Rádio CBN Vitória que essa permanência iria depender da necessidade ou não do Estado em prorrogar a presença dos policiais da Secretaria Nacional de Segurança Pública.

De acordo com o coronel Benedito Pereira, à frente da tropa no Estado, a Força Nacional atuou com efetivo de 287 soldados no Espírito Santo, parte desses homens já foi embora para suas cidades de origem.