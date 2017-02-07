Força Nacional e Exército vão atuar com 1,2 mil homens a partir desta terça-feira

As Forças Armadas e a Força Nacional vão atuar com aproximadamente 1,2 mil homens no Espírito Santo a partir desta terça-feira (7). Duzentos soldados do Exército já estão nas ruas da Grande Vitória fazendo patrulhamento para dar mais segurança à população após vários crimes e homicídios registrados com a falta de policiamento nas ruas.

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, chegou ao Estado no final da tarde desta segunda-feira (6). Antes disso ele estava em Natal, no Rio Grande do Norte, cidade que também passou por insegurança recentemente devido à crise no sistema penitenciário.

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“Havendo necessidade de mais efetivo vamos fazer esse deslocamento. Sem qualquer sombra de dúvida nós vamos garantir a vida das pessoas e as propriedades porque esse é um desejo do povo. Para as Forças Armadas missão dada é missão cumprida. Nós só deixamos o solo do Estado quando essa tranquilidade estiver assegurada”, acrescentou.

Familiares e amigos de policiais militares continuam nas portas de vários quartéis reivindicando reajuste salarial e pagamento de benefícios desde a última sexta-feira (3). As viaturas não podem sair nas ruas e, desde então, foram registrados saques, roubos, assaltos e mais de 60 assassinatos em três dias no Estado.

Em virtude da superlotação de cadáveres no Departamento Médico Legal (DML), policiais civis suspenderam o recebimento de novos corpos nesta segunda-feira até que a situação seja normalizada. O sistema de ônibus metropolitano também parou. Os rodoviários suspenderam as atividades e disseram que só irão retornar quando os trabalhadores sentirem mais segurança.