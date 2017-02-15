O Ministério da Justiça prorrogou por mais 20 dias a presença da Força Nacional no Espírito Santo, segundo publicação no Diário Oficial da União. O número de profissionais a serem disponibilizados vai obedecer ao planejamento definido. O prazo do apoio prestado pela Força Nacional poderá ser prorrogado, se necessário, de acordo com a publicação desta quarta-feira (15).

Mais de três mil homens das Forças Armadas e da Força Nacional estão no Espírito Santo para garantir a segurança durante o protesto de famílias de PMs, que bloquearam as entradas dos batalhões no Estado. O protesto, que resultou em crise na segurança pública, completou 12 dias nesta quarta.

Your browser does not support the audio element. Força nacional é autorizada a ficar por mais 20 dias no Espírito Santo

O governo do Espírito Santo ainda solicitou a prorrogação do prazo de permanência do Exército no Estado, também por mais 20 dias, a exemplo do que já foi autorizado para a Força Nacional. O pedido foi feito nesta quarta-feira ao Governo Federal.

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, afirmou em sessão do Conselho Nacional do Ministério Público que avalia com contundência a possibilidade de federalizar crimes cometidos por policiais militares capixabas. Janot cravou ainda que é inconveniente a criação de qualquer projeto de lei que possibilite anistia para os policiais identificados como participantes da revolta armada.