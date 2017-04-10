Homens da Força Nacional em Vitória Crédito: Fernando Madeira A Gazeta

O Ministério da Justiça estendeu por 30 dias o emprego da Força Nacional de Segurança Pública no Espírito Santo. A decisão atende a pedido do governo capixaba e foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (10).

Pela portaria, assinada pelo ministro Osmar Serraglio, a Força Nacional é autorizada a seguir atuando em ações de segurança pública na Grande Vitória e no restante do Estado. O foco é auxiliar na recuperação da ordem pública, através do policiamento ostensivo, abrangendo todo o Espírito Santo.

Your browser does not support the audio element. Força Nacional de Segurança Pública ficará mais 30 dias no Espírito Santo

A última previsão é que a tropa deixasse o Espírito Santo ao fim da primeira quinzena de abril. No último dia 31 de março, o Estado havia anunciado que a atuação da Força Nacional seria prorrogada por mais 15 dias, pois a operação iria terminar no próprio dia 31.

No último dia 27 de março, o governo informou que não iria solicitar a permanência da tropa federal. Dias antes dessa informação, o Ministério da Justiça informou à Rádio CBN Vitória que essa permanência iria depender da necessidade ou não do Estado em prorrogar a presença dos policiais da Secretaria Nacional de Segurança Pública.