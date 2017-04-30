Presente no Espírito Santo desde o dia 6 de fevereiro, devido à crise instaurada na segurança pública, a Força Nacional de Segurança encerrou suas atividades no Estado no último sábado (29).

Your browser does not support the audio element. Força Nacional de Segurança deixa o Espírito Santo

De acordo com informações do Ministério do Justiça as equipes partiram do Espírito Santo com destino ao Distrito Federal. O Ministério ainda informou que as equipes deixaram o Estado "com a sensação de dever cumprido e agradecem a receptividade e o apoio da população e dos órgãos públicos na operação", informou por meio de nota.

A Força Nacional de Segurança chegou ao Estado em fevereiro inicialmente para ajudar no policiamento nas ruas durante a greve da Polícia Militar, que durou 22 dias. No entanto, mesmo após a volta dos policiais militares às ruas, a permanência da Força Nacional de Segurança no Espírito Santo foi sendo prorrogada, por quatro vezes.