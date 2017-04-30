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Força Nacional de Segurança deixa o Espírito Santo

Segundo o Ministério do Justiça, as equipes partiram neste sábado com destino ao Distrito Federal

Publicado em 30 de Abril de 2017 às 12:22

Publicado em 

30 abr 2017 às 12:22
Presente no Espírito Santo desde o dia 6 de fevereiro, devido à crise instaurada na segurança pública, a Força Nacional de Segurança encerrou suas atividades no Estado no último sábado (29).
Força Nacional de Segurança deixa o Espírito Santo
De acordo com informações do Ministério do Justiça as equipes partiram do Espírito Santo com destino ao Distrito Federal. O Ministério ainda informou que as equipes deixaram o Estado "com a sensação de dever cumprido e agradecem a receptividade e o apoio da população e dos órgãos públicos na operação", informou por meio de nota.
A Força Nacional de Segurança chegou ao Estado em fevereiro inicialmente para ajudar no policiamento nas ruas durante a greve da Polícia Militar, que durou 22 dias. No entanto, mesmo após a volta dos policiais militares às ruas, a permanência da Força Nacional de Segurança no Espírito Santo foi sendo prorrogada, por quatro vezes. 
Na mais recente decisão, em 10 de abril, decreto publicado no Diário Oficial da União - por meio da portaria assinada pelo ministro da Justiça Osmar Serragli - estendeu a permanência por mais 30 dias. Os trabalhos foram encerrados no último sábado, dia 29 de abril. 

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