Força Nacional continua no Espírito Santo até o dia 27 de março

Mesmo com a saída das Forças Armadas do Espírito Santo nesta semana, parte da Força Nacional de Segurança Pública deve continuar no Estado até o fim deste mês. Serão 81 homens presentes que começam a ir embora apenas a partir da próxima semana, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A previsão é que eles continuem até o dia 27 de março, mas a data pode mudar. Já as Forças Armadas saem do Estado até esta quinta-feira (9), com mais de dois mil homens.

O efetivo total da Força Nacional no Espírito Santo durante um mês de atuação foi de 287 soldados, parte deles vão embora já nesta semana. De acordo com o coronel Benedito Pereira, à frente da tropa no Estado, atuação continua sendo de forma preventiva, apoiando a Polícia Militar quando preciso.

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“O trabalho nosso deu muita ênfase na prevenção qualificada e repressão. Tivemos mais de 1090 ocorrências. Dessas muitas prisões em flagrante e também apreensões de menores de idade”, explica.

Segundo o Secretário de Segurança Pública, André Garcia, a presença da Força Nacional durante mais um tempo é importante para a retomada da normalidade. Parte da Polícia Militar ainda está afastada por causa de problemas psicológicos, mas a volta acontece aos poucos, de acordo com o secretário.

“Essas dispensas estão vencendo. Nós acompanhamos as atividades e os indicadores de desempenho. Aos poucos a sociedade vai ver que essa normalidade vai voltando. Nesse processo de retomada da segurança, a presença da Força Nacional é importante para nós”, acrescenta.