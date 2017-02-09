Força Aérea desembarca em Vitória

Mais 200 homens da Força Aérea Brasileira desembarcaram em Vitória, na noite desta quarta-feira (8), para reforçar a segurança na Grande Vitória, de acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Desde segunda-feira (6) homens das Forças Armadas e da Força Nacional de Segurança estão nas cidades capixabas para substituir os policiais militares, que desde o último fim de semana pararam de atuar nas ruas.

Os PMs deixaram de patrulhar as ruas por causa de um protesto de familiares que reivindica aumento de salários e melhores condições de trabalho para os policiais militares. Os militares da Aeronáutica, que desembarcaram na capital capixaba, reforçam o trabalho realizado por 1.000 homens do Exército e 200 homens da Força Nacional. Os militares foram recebidos pelo secretário-chefe da Casa Militar, tenente-coronel Daltro Ferrari.

General no comando

O governo do Espírito Santo publicou no Diário Oficial um decreto que transfere o controle operacional dos órgãos de segurança pública para o general de brigada Adilson Carlos Katibe, responsável pela força-tarefa que atua no Estado. Segundo o Ministério da Defesa, essa transferência faz parte da burocracia necessária para o envio de tropas federais.