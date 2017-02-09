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Caos no Espírito Santo

Força Aérea desembarca em Vitória

Mais 200 homens da Aeronáutica chegaram na capital, na noite desta quarta

Publicado em 08 de Fevereiro de 2017 às 23:14

Publicado em 

08 fev 2017 às 23:14
Mais 200 homens da Força Aérea Brasileira desembarcaram em Vitória, na noite desta quarta-feira (8), para reforçar a segurança na Grande Vitória, de acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Desde segunda-feira (6) homens das Forças Armadas e da Força Nacional de Segurança estão nas cidades capixabas para substituir os policiais militares, que desde o último fim de semana pararam de atuar nas ruas.
Os PMs deixaram de patrulhar as ruas por causa de um protesto de familiares que reivindica aumento de salários e melhores condições de trabalho para os policiais militares. Os militares da Aeronáutica, que desembarcaram na capital capixaba, reforçam o trabalho realizado por 1.000 homens do Exército e 200 homens da Força Nacional. Os militares foram recebidos pelo secretário-chefe da Casa Militar, tenente-coronel Daltro Ferrari.
General no comando
O governo do Espírito Santo publicou no Diário Oficial um decreto que transfere o controle operacional dos órgãos de segurança pública para o general de brigada Adilson Carlos Katibe, responsável pela força-tarefa que atua no Estado. Segundo o Ministério da Defesa, essa transferência faz parte da burocracia necessária para o envio de tropas federais.
Até o fim da noite desta quarta, 103 assassinatos ocorreram no Espírito Santo, desde o início dessa crise na segurança pública, no último sábado (4). Essa contagem é de policiais civis da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), conforme apuração do jornal A Gazeta.

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