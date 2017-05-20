Foragido da polícia estuprou e matou enteada de 2 anos

Michael Lelis é acusado de ter violentado sexualmente a pequena Fabiane Isadora Claudino, de apenas 2 anos Crédito: Gazeta Online

O delegado Lorenzo Pazolini, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), divulgou na manhã deste sábado (20) a foto do padrasto acusado de torturar e violentar sexualmente uma menina de dois anos, em Cariacica. O laudo do Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, apontou que a menina Fabiane Isadora Claudino morreu em decorrência de traumatismo craniano. Ela também teve braço, antebraço e punho quebrados, os órgãos internos se romperam por causa de socos fortes na barriga, os joelhos estavam machucados e ela foi abusa sexualmente.

Your browser does not support the audio element. Foragido da polícia estuprou e matou a enteada de 2 anos

O padrasto, identificado como Michael Lelis, de 28 anos, está foragido. O delegado Pazolini destacou que o crime chocou a todos, inclusive os policiais, que estão empenhados para prender o quanto antes o acusado. “É um crime nefasto, que a sociedade não pode aceitar, de maneira alguma. Uma criança de dois anos foi torturada e abusada sexualmente, isso não pode ser tolerado pela sociedade, isso não é normal”, afirmou.

Em depoimento à polícia, a mãe da criança, uma cuidadora de idosos, informou que quando chegou do trabalho e foi dar um beijo na filha, viu que a Fabiane estava mole na cama. O padrasto disse que a menina tinha caído no banheiro. A mãe e Michael levaram a menina para o Pronto Atendimento de Alto Laje, em Cariacica. A criança teve três paradas cardíacas no pronto socorro. O padrasto sumiu após ser saber que a menina corria risco de morte. A criança foi transferida para o Hospital Infantil, mas não resistiu a uma quarta parada cardíaca.

O delegado espera que com a ajuda da população, por meio de denúncia anônima, Michael seja preso o quanto antes. “Em razão da repulsa e da maneira como esse crime ocorreu, a própria polícia não aceita. Os policiais estão revoltados, indignados, mas temos certeza que com auxílio da população vamos capturar esse criminoso no menor tempo possível”, disse.