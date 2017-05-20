Foragido da polícia estuprou e matou enteada de 2 anos

O delegado Lorenzo Pazolini, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), divulgou na manhã deste sábado (20) a foto do padrasto acusado de torturar e violentar sexualmente uma menina de dois anos, em Cariacica. O laudo do Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, apontou que a menina Fabiane Isadora Claudino morreu em decorrência de traumatismo craniano. Ela também teve braço, antebraço e punho quebrados, os órgãos internos se romperam por causa de socos fortes na barriga, os joelhos estavam machucados e ela foi abusa sexualmente.
Foragido da polícia estuprou e matou a enteada de 2 anos
O padrasto, identificado como Michael Lelis, de 28 anos, está foragido. O delegado Pazolini destacou que o crime chocou a todos, inclusive os policiais, que estão empenhados para prender o quanto antes o acusado. “É um crime nefasto, que a sociedade não pode aceitar, de maneira alguma. Uma criança de dois anos foi torturada e abusada sexualmente, isso não pode ser tolerado pela sociedade, isso não é normal”, afirmou.
Em depoimento à polícia, a mãe da criança, uma cuidadora de idosos, informou que quando chegou do trabalho e foi dar um beijo na filha, viu que a Fabiane estava mole na cama. O padrasto disse que a menina tinha caído no banheiro. A mãe e Michael levaram a menina para o Pronto Atendimento de Alto Laje, em Cariacica. A criança teve três paradas cardíacas no pronto socorro. O padrasto sumiu após ser saber que a menina corria risco de morte. A criança foi transferida para o Hospital Infantil, mas não resistiu a uma quarta parada cardíaca.
O delegado espera que com a ajuda da população, por meio de denúncia anônima, Michael seja preso o quanto antes. “Em razão da repulsa e da maneira como esse crime ocorreu, a própria polícia não aceita. Os policiais estão revoltados, indignados, mas temos certeza que com auxílio da população vamos capturar esse criminoso no menor tempo possível”, disse.
Michael vai responder pelos crimes de tortura com consequência de morte e estupro de vulnerável. A mãe da criança foi ouvida pelo delegado e liberada. Até o momento, o delegado diz que não há provas de que ela participou ou tenha sido conivente com a violência.