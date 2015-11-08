Food Truck com cardápio variado no Verão da Grande Vitória

Hambúrgueres e churros gourmet, crepes, burritos mexicanos e outras opções de comidas oferecidas pelos Food Trucks prometem garantir aos capixabas cardápios variados neste verão. Neste fim de semana 15 caminhões de comidas de rua e chefes especializados dividiram espaço no Festival Food Truck, realizado na Praça do Papa.

Já famosos em São Paulo, essas cozinhas sobre rodas têm conquistado o público, e também tem conquistado o público no Espírito Santo. Com a proposta de ir onde o cliente está, a gastrônoma Carol Cicone se realizou profissionalmente. Depois de trabalhar por alguns anos nas cozinhas de restaurantes, ela viu no Food Truck a oportunidade de interagir com os consumidores e ainda fazer o que mais lhe dá prazer: cozinhar.

Hoje a empresária, que está há oito meses no mercado, tem como carro chefe os hambúrgueres Gourmet, principalmente em eventos, em Vitória. Mas para o verão pretende ampliar o cardápio e a área de atuação. “Estamos indo atrás para conseguir apoio das prefeituras. Por exemplo, Guarapari, como não tem FoodTruck lá, é uma oportunidade de irmos atender os turistas”, contou.

Em meio aos caminhões, uma bicicleta chamou a atenção de quem foi ao evento. A FoodBike pertence a Tiago Enor Coelho, 30 anos, que aproveitou o evento para iniciar o novo negócio. Para ele esta é a chance de os cozinheiros divulgarem seu trabalho e o público de provar diversos alimentos.

A Food bike de Tiago é especializada em Churros Gourmet. Além de ir em uma caixinha especial e escolher entre diversos recheios, o cliente pode optar por dois tipos de coberturas. “Tem kitket, paçoquinha, coco ralado, negresco”, explicou.

Em setembro deste ano, a CBN Vitória trouxe a história de Tiago em uma reportagem sobre empreendedorismo. Nesta época ele ainda avaliava como implementaria o negócio. Hoje a expectativa do pequeno empresário é vender pelo menos 200 churros todas as vezes que sair com a bicicleta.